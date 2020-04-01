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Taciz şüphelisi kendisini eve kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kütahya’da sokakta kadını elle taciz ettiği öne sürülen Arif V. (64), şikayet üzerine gözaltına alınmak isteyince kendisini eve kilitledi. Polisin, kapıyı çilingire açtırarak eve girip gözaltına aldığı Adil V.’nin ‘cinsel taciz’ suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yolda yürüyen I.H. adlı kadın, bir kişinin elle tacizine uğradı. Şüpheli kaçarken, İ.H.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Arif V. olduğunu tespit etti.

Ekipler, Arif V.'nin evine gitti. Polisi fark eden Arif V., kapıyı kilitledi. Tüm uyarılara rağmen şüpheli kapıyı açmayınca, polis çilingir çağırdı. Ekipler, çilingirin yardımıyla eve girerken, Arif V., bu kez kendisini odaya kilitledi. Çilingir odanın da kapısını açınca Arif V. gözaltına alındı.

Arif V., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

(DHA)

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Kütahya taciz

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