HABER

Tahliye edilen eski Brezilya Devlet Başkanı destekçilerine seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 23:05 | Son Güncelleme

Luiz Inacio Lula Da Silva: - "Çok fazla mücadele edeceğiz. Mücadele sadece bir gün değil her gün"

SAO PAULO (AA) - "Yolsuzluk" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 19 aydır hapiste olan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva, tahliye edilmesinin ardından binlerce destekçisine seslendi.

Silva, Sao Paulo yakınlarındaki sendika birliğinin dışında destekçilerine hitabında, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele sözü vererek, "Çok fazla mücadele edeceğiz. Mücadele sadece bir gün değil her gün." ifadelerini kullandı.

Hapsedilse dahi vicdanının rahat olduğunu ve kendisini hapse gönderenlerden daha rahat uyuduğunu belirten Silva, bunu ispatlamak istediğini dile getirdi.

Silva, cezaevinde bulunduğu 580 gün boyunca kendisini manevi olarak hazırladığını belirterek, "Kendimi, nefret duymamaya ve intikam için susamamaya hazırladım." dedi.

30 yaşında bir gencin enerjisine sahip olduğunun altını çizen eski lider, "Bu enerjiyi sokaklara getireceğim." diye konuştu.

- 19 aydır hapisteydi

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da bir hapishanede 19 aydır yatan 74 yaşındaki Lula Da Silva, hakkındaki tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasına rağmen Brezilya yasaları, iki davadan hüküm giyen Lula Da Silva'nın, herhangi bir kamu görevini icra etmesine müsaade etmiyor.

Lula Da Silva'nın seçimlerde aday olabilmesi için hakkındaki hükümlerin düşürülmesi gerekiyor.

Brezilya'da 2003-2010'da devlet başkanlığı görevini yürüten Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in nisanında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Lula da Silva, tüm bu iddiaların, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakiplerince ortaya atıldığını savunmuştu.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan ve "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
1 aylık bebeği sokağa terk ettiler1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Bakan Pakdemirli’den koyunları çalınan Ayşe teyzeye destekBakan Pakdemirli’den koyunları çalınan Ayşe teyzeye destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

İmamoğlu paylaştı! Dikkat çeken diyalog

İmamoğlu paylaştı! Dikkat çeken diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Kasım 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama (tam liste)

İşte 3 milyon TL'yi kazandıran numaralar

Görünce polisi aradılar! Kaldırım kenarında bulundu

Görünce polisi aradılar! Kaldırım kenarında bulundu

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

9 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.