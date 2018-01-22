Tahmin bile etmezsiniz ama bu gıdalar cildinize zarar veriyor

En sevdiğimiz yiyecekler bazen en çok zararı veren gıdalar olabiliyor. Onlardan uzak duramıyorsanız, en azından tüketmeyi en aza indirin. İşte bizi risk altına sokan şeyler...

Alkol

Ne yazık ki, alkol almak cildinize yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Birçoğu beraberinde pek çok yan etkiyi de beraberinde getirir. Alkolün hormonal bozukluk oluşturduğunu ve akne gibi deri hastalıklarına neden olduğunu unutmayın.

Pirinç kekleri

Popüler inancın aksine, pirinç kekleri kesinlikle sağlıklı değildir. Kırışıklıklara neden olmasının yanında beyninizin işlevselliğini etkileyebilir. Ve kilo almaya neden olur.

Suşi

Suşi gibi gıdaların erken yaşlanmaya ve cilt hastalıklarına neden olduğu kanıtlanmıştır. Vücudun en büyük düşmanlarından biri olan çok miktarda tuz içerirler. Donuk ve kurumuş bir cilde neden olurlar.

İnek sütü

Birincisi, inek sütü, cildinizdeki yağ bezlerini şiddetlendirir ve cildinizin ekstra yağlı olmasına neden olur. Bu da ciltte döküntülere neden olur. İkincisi, ineklerin GDO'lu mısır ve soya fasulyesi ile beslenmesi, sütün işlenmesi sırasında ultra pastörizasyon, buharlaşma ve benzeri sebeplerden ötürü ortaya düşük kaliteli bir süt çıkar. Bu da akne ve egzama için uygun koşullara neden olur. Keçi sütü gibi alternatiflere geçiş yapmayı veya ineklerin çimenlerden beslediğinden emin olabileceğiniz bir çiftlikten çiğ süt satın almayı düşünebilirsiniz.

Hububat

Tahıllar cildinize zarar verebilir. Çünkü bileşenlerinden bazıları GDO içerir, ki bu cildinizi kaşındırır ve akneye neden olur.

İşlenmiş etler

Özellikle bir kafeye veya restorana gittikten sonra cildinizin şiştiğini görürseniz bu işlenmiş bir et yemekten kaynaklı olabilir. Bu tür işlenmiş etler çok fazla sodyum içerdiği için vücudunuzun bir bölümünde şişkinlik oluşturabilir. Bu tür gıdalar cildin erken yaşlanmasına da neden olur.

Meyve suyu

Meyve suları lif içermez ve bu, cildinize gerekli besin maddeleri vermediği anlamnına gelir. Ayrıca, elastikiyet kaybı ciltte kuruluk ve gerginlik oluşturur.

Vücudunuzun tüm iyi vitaminleri ve mineralleri aldığından emin olmak için meyve ve sebzeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz.