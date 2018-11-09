HABER

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

Tahtakale’de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Tahtakale’de sahte ürün operasyonu düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 22 iş yerine baskın yapıldı.

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi ile 16 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

PARTNERYumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...Yumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...
Şiddet mağduru kadının yardım çığlığıŞiddet mağduru kadının yardım çığlığı
Ege Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırımEge Vitrifiye'den 40 milyon TL'lik yeni yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet polis Tahtakale sahte ürün

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
vay be 65 bin ürün bulunmuş ... ne acaba çok merak ettim !!! laaa ne buldunuz ne ?
Turkiyenin her yerinde turistik her yerde sahte urunler var simdi mi akliniz basiniza geldi tabi para lazim devlete
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Atilla Taş gözaltına alındı!

Atilla Taş gözaltına alındı!

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.