İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih Tahtakale’de sahte ürün operasyonu düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 22 iş yerine baskın yapıldı.

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi ile 16 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

