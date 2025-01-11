Takdir edilesi dünya rekoru: 55 yaşındaki kadın bir yıl boyunca her gün tam maraton koştu!

Hilde Dosogne, 30 Mayıs 2024'te üst üste en çok maraton koşan kadınlar dünya rekorunu kırmıştı. Kadın 31 Aralık'a kadar koşmayı bırakmadı ve yılın üst üste 366. tam maratonunu kaydetti. Bu, 2023'te 366 maraton tamamlayan Brezilyalı koşucu Hugo Farias'ın erkekler kategorisinde elde ettiği başarı ile aynı seviyede muazzam bir başarı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bir yıl boyunca her gün 42.195 km koşmak vücut için inanılmaz derecede yorucu, ama Hilde isimli kadın bunu başardı.

Hilde, meydan okuma hakkında "Zihinsel olarak bunu hafife aldım" dedi.

Hilde, her seferinde 5 km'lik 8 tur koştu ve 42.195 km'ye ulaşmak için 2,5 kilometre daha ekledi. Antrenmanda, sadece emin olmak için GPS saati 42,5 km'yi gösterene kadar koştu. 55 yaşındaki Belçikalı kadının geçen yıl Watersportbaan'ın etrafında en az 2.000 tur koştuğu tahmin ediliyor.

Hilde Dosogne de tüm yıl yarı zamanlı çalıştı, işe gitmek için erken kalktı ve eve dönmeden önce her gün yaklaşık dört saat koştu. Bu enerjisini tüketiyordu, ancak vücudunun bunu başarmak için gereken kaynaklara sahip olduğundan emin olmak için bir diyetisyenle birlikte bir plan yapmıştı. Kahvaltıda, hamuruna ekstra protein tozu karıştırılmış krepler yedi, günlük maratonlar sırasında enerji jelleri tüketti, sonrasında bir toparlanma karışımı içti ve akşamları bir sandviç ve sıcak bir yemek yedi.

Hilde'nin birkaç kez düştükten sonra kelimenin tam anlamıyla sürünerek koşmaya devam etmesi gereken birkaç zaman oldu ancak en zor anı bir gün yaklaşık 25 km koştuktan sonra düştüğünde ve parmağını kırdığından korktuğunda geldi. Kontrol ettirmek için hastaneye koştu ve ardından rekor denemesinin hala geçerli olduğundan emin olmak için tam 42.195 km koştu. O gün toplam 69 km koştu.

Başarısı hakkında konuşan 55 yaşındaki isim, rekorunun sağlıklı bir yaşam tarzının parlayan bir örneği olarak değil, kişisel azmin bir örneği olarak değerlendirilmesini" istediğini söyledi.