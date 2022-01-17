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  4. Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 Takdir, teşekkür hesaplama! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için)

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 Takdir, teşekkür hesaplama! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için)

17.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne gününe kısa bir süre kala takdir-teşekkür hesaplama yöntemi ve ayrıntıları merak ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği karneler 21 Ocak Cuma günü verilecek. Peki takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? İşte 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için 2022 takdir, teşekkür hesaplama!

Takdir, teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 2022 Takdir, teşekkür hesaplama! (4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıflar için)

Takdir ve teşekkür belgesinin nasıl alınacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Okulların 15 tatile girmesine sayılı günler kaldı. Yarıyıl tatili öncesi karne heyecanı bekleniyor. Peki teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

Sisteme göre dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 85 ve yukarı puan alanlar takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

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TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIYOR?

Teşekkür belgesi puanı da araştırılan konulardan oldu. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70,00-84,99 arası alan öğrenciler ise teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde şu ayrıntılar bulunuyor;

"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir"

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