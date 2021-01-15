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Takdir ve teşekkür hesaplama 2021... Teşekkür ve takdir nasıl hesaplanır? e-Karne'ye nasıl bakılır?

15.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Takdir ve teşekkür hesaplama 2021... Teşekkür ve takdir nasıl hesaplanır? e-Karne'ye nasıl bakılır?

Öğrencilerin gündeminde takdir ve teşekkür hesaplama 2021 var. Öğrencilerin okullarının ilk döneminin bitmesine kısa bir süre kalmasıyla birlikte karne notu hesaplamalar başladı. MEB'den yapılan açıklamaya göre, veliler talep ederse eğer notlar öğrencilerin karnesine yansıyacak.Takdir hesaplama 2021 nasıl yapılır araştıran öğrencilerin bir kısmı da puanları yetmezse eğer teşekkür alacak. Peki teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-Karne nasıl, nereden görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl okul geçme kriterleri açıklanmıştı. Bu yıl 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ilk arasını verecek olan öğrencilerin ilk dönem karnelerinde notlar nasıl hesaplanacak merak konusu oldu. MEB'in geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre,
ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları hesaplanırken sınav olmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı açıklanmıştı. 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği gibi işleme alınacak, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır araştıran öğrenciler, aynı zamanda internet üzerinden e-Karne'de görüntüleyebilecek. Daha çok velilerin merak ettiği e-Karne nasıl görüntülenir sorusunun cevabını ve takdir, teşekkür hesaplama 2021 haberimizde derledik.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2021 NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin gündeminde olan takdir ve teşekkür hesaplama 2021 bu yıl da geçen yılda olduğu gibi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde bazı kriterler belirtilmişti.

Takdir ve teşekkür hesaplanırken dikkat edilen kriterler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;

Tüm derslerden başarılı olan,

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan,

Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren,

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen,

Davranış puanı 100 olan,

öğrencilerin puanları hesaplanarak takdir ve teşekkür vereceğini açıklamıştı.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR PUANI 2021'DE KAÇ OLDU?

Yukarıda belirtilen kriterlere uyulduğu takdirde aşağıdaki puanlara göre öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilecek.

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Öğrencilere dijital yani internet üzerinden verilen karneye e-Karne denir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

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