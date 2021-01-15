Takdir ve teşekkür hesaplama 2021... Teşekkür ve takdir nasıl hesaplanır? e-Karne'ye nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl okul geçme kriterleri açıklanmıştı. Bu yıl 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ilk arasını verecek olan öğrencilerin ilk dönem karnelerinde notlar nasıl hesaplanacak merak konusu oldu. MEB'in geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamaya göre,

ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları hesaplanırken sınav olmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı açıklanmıştı. 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği gibi işleme alınacak, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır araştıran öğrenciler, aynı zamanda internet üzerinden e-Karne'de görüntüleyebilecek. Daha çok velilerin merak ettiği e-Karne nasıl görüntülenir sorusunun cevabını ve takdir, teşekkür hesaplama 2021 haberimizde derledik.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2021 NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin gündeminde olan takdir ve teşekkür hesaplama 2021 bu yıl da geçen yılda olduğu gibi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde bazı kriterler belirtilmişti.