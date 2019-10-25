HABER

Takımı ilk yarıyı geride kapatınca futbolcuları tokatlamış (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

    AÇIKLAMA YAPTI Kayseri'de 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu takımıyla oynanan amatör maçın devresinde futbolcuları tokatladığı görüntüler ortaya çıkan Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri'de 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu takımıyla oynanan amatör maçın devresinde futbolcuları tokatladığı görüntüler ortaya çıkan Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, açıklama yaptı. Olayın 3 yıl önce yaşandığını kaydeden Kurt, "Takım devreye 3-1 mağlup girmişti. Devre yarısında ben bu eylemde bulunmuşum, ikinci yarıda takım 5-3 galip geldi. İşin orasında değilim, ancak aradan geçen onca zamandan sonra bu videonun servis edilmesi beni farklı düşüncelere sevk etti. 'Acaba neden?' diye düşünüyorum. Onlar da cevabını bulacaktır. Bu benim oyuncularla aramda kurduğum baba-oğul ilişkisiyle ilgili bir durum. Çocuğu 12-13 yaşında yanıma alıyorum. 5-6 yıl bende oynamış, benim terbiyemle büyümüş. Videoya dikkat ederseniz hiç bir futbolcunun bana tepkisi yok. Bu tamamen benim onlara evlat olarak bakmamdan kaynaklanan bir durum" dedi.

'BUNU YILMAZ VURAL'DA YAPABİLİYOR'

Kurt, 25 yıldır antrenörlük yaptığını, bazı futbolcularının kendisini telefona 'baba' diye kaydettiğini söyledi. Kurt, "Ben oyuncularımın ve ailelerinin yanımda olduğunu bildiğim için müsterihim. Yaşanan süreçte bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle durumda dost ve dost gibi görünenler ortaya çıkıyor. Bunu anlamış oldum. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Alex Ferguson, David Backham'a vurdu. Bunu Yılmaz Vural da yapabiliyor. Bu işi yapan ancak videoya çekilmemiş bir çok arkadaş tanıyorum. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Benim tek üzüldüğüm videoyu bazı hanım arkadaşlar izlemiş. Onlardan, arada geçen birkaç kelime için ve olayın bu şekilde sonuçlandığı için spor kamuoyu adına özür diliyorum. Müsabaka esnasında olduğu için durum bu şekilde olmuş oldu. Sebep-sonuç ilişkilerine bakınca durum bu şekilde ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

'BENDEN SAVUNMA İSTENİRSE VERECEĞİM'

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu bir soruşturma var mı?' sorusuna ise Kurt, "Onunla ilgili soruşturma yok. Araştırdım, bir yılı aşkın sürelerde ceza söz konusu değil. Bu 2-3 yıllık bir süreç olduğu için bu anlamda bir şey yok. Benden bir savunma istenirse savunmamı vereceğim. Bu gayet doğal bir şey. Sorun yok" şeklinde yanıt verdi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Türk Kızılayı ile Unibutik protokolü yenilendiTürk Kızılayı ile Unibutik protokolü yenilendi
Tehlikeli bilgisayar oyunlarına karşı kitapçıkTehlikeli bilgisayar oyunlarına karşı kitapçık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

MİT'ten operasyon! "Meksika İmamı" tutuklandı

Mazlum Kobani kimdir? Ferhad Abdi Şahin kimdir? Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

Son dakika! İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

Ankara Kızılay'da şüpheli çanta alarmı!

Ankara'da hareketli dakikalar! Kızılay'da alarm

Onur Yaser Can davasında yeni gelişme! İki polise 6 yıl hapis

Onur Yaser Can davasında yeni gelişme!

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.