Takipçilerini 60 milyon dolandırıp kaçtı! Milli marşı bilemeyince yakalandı

Taylandlı YouTube fenomeni takipçilerini faiz geliri ile kandırarak 60 milyon dolar dolandırmış ve kaçmıştı. Sahte kimlikle Endonezya’ya giden Natthamon Khongchak burada pasaport alırken milli marşı okuyamayınca emniyet ekipleri tarafından tutuklandı.

DOLANDIRICI FENOMEN

YouTube kanalı üzerinden yatırım tavsiyeleri veren Taylandlı Natthamon Khongchak sosyal medyada paylaştığı seksi pozlarıyla da takipçi sayısını bir hayli artırmıştı. Binlerce kişiyi kandırıp zengin olma vaadi veren fenomeni milli marşı bilmemesi yakalattı.

Khongchak (solda) suç ortağı annesi ile (sağda) tutuklandı.

“Yüzde 35 faiz gelirli yatırım” bahanesiyle, kendisine güvenen takipçilerinden toplam 60 milyon dolar (2 milyar TL) alan Khongchak, 2022 yılından beri ortalarda görünmüyordu.

AKSANI ŞÜPHELİ BULUNDU

Endonezya’ya kaçtığı öğrenilen dolandırıcı fenomen burada pasaport çıkarmak için Endonezya uyruklu sahte bir kimlikle başvuru yaptı. Aksanını şüpheli bulan görevliler fenomenden Endonezya milli marşını okumasını istedi. Khongchak, milli marşı okuyamadı. Tüm suçunu itiraf eden Khongchak, yanındaki annesiyle birlikte tutuklandı.

İki suç ortağı Tayland’da 70 yıl hapis istemiyle yargılanacak.