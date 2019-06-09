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Takla atan hafif ticari araçtaki Ezgi öldü, 6 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atıp, yan yattı.

Emrah KIZIL/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atıp, yan yattı. Kazada Ezgi Bayramhan (7) yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Diyabakır- Silvan yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Silvan'dan Diyarbakır'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra yan yattı. Kazada, araçtaki Ezgi Bayramhan yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ezgi Bayramhan'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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