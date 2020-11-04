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Takma tırnaklar parmağına yapışınca olanlar oldu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Manikür yaptırırken endişelenmeniz gereken tek şey ojenin rengini beğenip beğenmemek olabilir. Ancak Emma Jones için bu, sorunlarının en küçüğüydü.

Takma tırnaklar parmağına yapışınca olanlar oldu!

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Emma, manikür yaptırdıktan sonra şaşkına döndü. Yuvarlak tırnaklara sahip olmak isteyen genç kadın, takma tırnakların yanlış yapıştırılması nedeniyle parmaklarının korkunç görünümüyle dikkat çekti.

Yaşadığı durumu, başka bir yerde güzellik salonu işleten teyzesine söyleyen Emma, tırnakları düzeltilmeden önce söz konusu görüntüyü Facebook hesabında paylaştı. Emma, 'gözlerime inanamadım, bu yüzden bir fotoğraf çekmem gerekti bunlar için 35 sterlin ödedi. Gönderisi o zamandan beri 10 binden fazla kez paylaşıldı ve 11 binden fazla yorum aldı.

Birçok kullanıcı genç kadına, 'bunlar gördüğüm en kötü şey. Son ana kadar tırnaklarına bakmadın mı?'dedi.

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