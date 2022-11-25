Taksici ile müşteri kavga etti! Para üstü tartışması kanlı bitti

Olay, sabah saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi’ndeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, S.E. ve arkadaşları taksi durağına gelerek R.Ç.'nin aracına bildi. R.Ç. yolcuları indirdikten sonra durağa döndü. Yaklaşık 30 dakika sonra durağa gelen S.E., taksi şoförü R.Ç.'ye 200 TL verdiğini ancak kendisine 100 TL üzerinden para üstü ödendiğini iddia etti. İkili arasında tartışma yaşanırken durakta bulunan bir başka taksi şoförü S.Ü., müdahale ederek S.E.'yi dışarı çıkardı. Ancak tartışma burada devam edince S.E., beraberinde getirdiği bıçakla S.Ü.'yü yaraladı, ardından durakta bulunan R.Ç.'yi de darbettikten sonra kaçtı. Yaşanan kavga ise taksi durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ü., ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Taksi durağının güvenlik kamerası ise yaşananları kaydetti.

TAKSİ DURAĞI BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Taksi durağı başkanı E.K., yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 04.30 gibi şahıs 5 kişi ile beraber taksiye biniyor. Taksici, arkadaşı evine bırakıyor ve tekrar durağa dönüyor. 30-35 dakika sonra şahıs tek başına geri geliyor. Durakta iki nöbetçi arkadaşımızın yanına gelip ‘Ben 200 TL. verdim 100 TL. vermedim’ diye münakaşa başlıyor. Arkadaşımız ‘100 TL verdin, vatandaş ise 200 TL.' diyor. Kendi aralarında münakaşa olunca diğer taksici arkadaşımız S.Ü, dışarı çıkarıyor şahsı, uzaklaştırıyor. O arada dışarı çıkardığı zaman yanında getirdiği büyük bir bıçakla S.Ü.'yü yaralıyor diğer arkadaşımızı darbettikten sonra kaçıyor. Biz de haberi aldıktan sonra hemen ambulansa haber verdik. Hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat ameliyat sürdü. Yani ciddi yaralanmış. Şu an sağlık durumu iyi. S.Ü. kardeşimi hastaneye götürdükten sonra kamera kayıtlarından şahsın ekran görüntüsünü aldık. Kendi gruplarımızda paylaşarak sahsın kimliğini belirledik. Emniyet güçlerine bildirdik, yakalanmasına biz de yardımcı yardımcı olduk. Bu arada tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor. (DHA)

