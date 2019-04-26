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Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay taburcu oldu.

Beşiktaş’ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay taburcu oldu. Hastane çıkışında konuşan Gencebay, “Bir takım münakaşa kavga oldu, ben fark etmedim ne zaman bıçaklandığımı. Islaklık hissedince kanı görünce anladım” dedi.
Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Posta Caddesi üzerinde bir taksici ile yaşanan tartışma sırasında kalbinin altından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Ben bıçaklandığımı fark etmedim, ıslaklık olunca kanı görünce anladım”
Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Murat Emre Gencebay, “İyiyim Allaha şükür. Daha kötü şeyler olabilirdi, biraz ceketin katı olması biraz bir şeyleri değiştirmiş. Trafikte taksiciyle yaptığımız münakaşa, olmaması gereken bir şey, yaşandı. Bir takım münakaşa kavga oldu, ben fark etmedim ne zaman bıçaklandığımı. Islaklık hissedince kanı görünce anladım. Göğsümün altına isabet etti, tehlikeli bir bölgeye isabet etmiş, ceket olması korumuş, tişörtle olsaydık belki çok daha farklı olurdu. Olay, zaten yargıya intikal etti” dedi.

“Hem bana hem arkadaşıma hakaret olduğu için tartışma çıktı”
Trafikteki üslubun yanlış olduğunu söyleyen Gencebay, “Yeri geliyor biz o arabalara biniyoruz para verip bir yerlere gidiyoruz. İnsan sevdikleri için korkuyor. Olmaması lazım, ama ne bilim kaçak taksi diyorlar, bir şey diyorlar. Taksiciler birliği bize ait bir şey değil diyor. Bende tam bilemiyorum ki, ama bu üslupta trafikte bu olayın içine girmesek de ya başka girenleri görüyoruz ya girmesek de o üslubu görüyoruz, genel olarak ne yazık ki böyle bir şey var. Hakarete sinirlendim. Benim bir tartışmam oldu. Hem ona hem bana hakaret olduğu için tartışmam oldu. Üzüldüler tabi ki ama beterin beteri var. Daha kötü bir şey olmadığı için mutlu oldular” diye konuştu.

“Allah yavrumu bize bağışladı”
Daha kötü bir olay olmadığı için şükrettiğini söyleyen Gökhan Gencebay’ın annesi Sevim Emre ise, “Tabii ki çok çirkin bir olay yaşandı, olmaması gereken bir şey yaşandı. Allah yavrumu bize bağışladı. Allah kötüleri ıslah etsin, ellerini vicdanlarına koysunlar. Bir evlat kolay yetişmiyor. Delirdim, Allah kimseye yaşatmasın, biraz hastayım. Ben rabbime şükrediyorum. Ben herkesin belki insan olarak doğuyorlar ama insanlığı bulamıyorlar maalesef. Ben insanlığı bulmalarını öneriyorum. İnsan olmak önemli, doğmak değil. Orhan Bey’de çok üzüldü, bunlar her zaman hayatta yaşayacağımız şeyler, sabırlı ve iyi niyetli olmak önemli” şeklinde konuştu.

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