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  4. Taksici, tartıştığı kadın müşteriye yol ortasında dövdü! O anlar kamerada

Taksici, tartıştığı kadın müşteriye yol ortasında dövdü! O anlar kamerada

08.11.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, tartıştığı kadın müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı.

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Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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YAŞANANLAR KAMERADA

Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

İHA

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Taksici Esenyurt darp

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