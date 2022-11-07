Durakta bekleyen şoför silahlı saldırı ile öldürülmüştü... İntikam cinayeti çıktı! Para karşılığında öldürmüşler

Kan donduran olay, 4 Kasım günü akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışındaki yolcu durağında meydana geldi. Muş’tan midibüsüyle Diyarbakır'a yolcu getiren Muhammed Mehdi Balkaya, durakta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Balkaya, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T. ve S.M. olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi olaydan 3 saat sonra Yenişehir ilçesinde yakaladı. Polis, olayla ilgili olarak M.G.'yi de Muş’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Muhammed Mehdi Balkaya’nın cenazesi götürüldüğü Muş’ta merkeze bağlı Arpayazı köyünde toprağa verildi.

İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI

R.T. ve S.M.’nin Balkaya’yı tanımadığı ve para karşılığında plan yaparak cinayeti gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın azmettirici olduğu belirtilen M.G.’nin kardeşinin, Balkaya’nın bir akrabası tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. M.G.’nin cinayet planı, silah temini, para alışverişi gibi tespitlerle azmettirici olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

