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Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Bursa’da, ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek gasp etmeye çalışan şahıs, taksicinin karşı koymasıyla yanındaki kuru sıkı silahı ateşledi. Gaspçı, daha sonra araçtan inerek gözden kayboldu.

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelerek taksiye binen şüpheli, taksici Mustafa Arı’ya bir süre gideceği yeri tarif etti.

KAFASINA SİLAH DAYADI

Yıldırım ilçesinde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı’nın kafasına dayadı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı’nın ellerine vurmasına karşın, karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayla 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan gaspçı, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaparken, polis ekipleri taksiciyi gasp etmeye çalışarak yaralayan kimliği belirsiz şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

'BEN ZATEN HİSSETTİM'

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Gece taksi şoförlüğü yaptığı için böyle olaylar yaşadığını söyleyen Mustafa Arı, "Durakta otururken saat 01.30 sularında bir yolcu geldi. Yavuzselim istikametine doğru yol tarifi yaptığı sırada, boş bir arazinin yanında beni durdurdu. Boş arazide durdurduğu anda ben zaten hissettim, buraya neden gelmiş olabilir diye. O sırada sol elini boğazıma doladı, belinden de silahı çıkartarak alnıma dayadı. Ben de karşılık vererek silah olan elini tutup müdahale etmeye çalıştığım an silahı ateşleyerek patlattı. Ateşlenen silahta acı hissetmediğimi fark edince silahın kuru sıkı olduğunu anladım. Bunun üzerine daha çok karşı koymaya başladım. Yaşanan boğuşma sonucu gaspçı kaçmaya çalıştı ama bu sefer de ben bırakmadım. O sırada ellerime tabancanın dipçiğiyle vurarak kapıyı açtı. Kendini kurtarmasıyla bir anda kaçtı" dedi.

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Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini söyleyen Arı, "Özel bir hastaneye kendi imkanlarımla gittim, orada polise adli vaka olduğunu bildirmişler. Hastaneden çıktığımda ekiplerle birlikte olay yerine geçtik. Olay yerinde yerde 1 adet boş kovan, aracın içinde ise 3 adet olmak üzere toplam 4 adet boş kovan bulundu. Şikayetçiyim, bu tür olayların yaşanması bizim için hoş bir hadise değil. Şüphelinin bulunması için yetkililere sesleniyorum" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Taksi taksici gasp

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