Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

'BEN ZATEN HİSSETTİM'

Gece taksi şoförlüğü yaptığı için böyle olaylar yaşadığını söyleyen Mustafa Arı, "Durakta otururken saat 01.30 sularında bir yolcu geldi. Yavuzselim istikametine doğru yol tarifi yaptığı sırada, boş bir arazinin yanında beni durdurdu. Boş arazide durdurduğu anda ben zaten hissettim, buraya neden gelmiş olabilir diye. O sırada sol elini boğazıma doladı, belinden de silahı çıkartarak alnıma dayadı. Ben de karşılık vererek silah olan elini tutup müdahale etmeye çalıştığım an silahı ateşleyerek patlattı. Ateşlenen silahta acı hissetmediğimi fark edince silahın kuru sıkı olduğunu anladım. Bunun üzerine daha çok karşı koymaya başladım. Yaşanan boğuşma sonucu gaspçı kaçmaya çalıştı ama bu sefer de ben bırakmadım. O sırada ellerime tabancanın dipçiğiyle vurarak kapıyı açtı. Kendini kurtarmasıyla bir anda kaçtı" dedi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini söyleyen Arı, "Özel bir hastaneye kendi imkanlarımla gittim, orada polise adli vaka olduğunu bildirmişler. Hastaneden çıktığımda ekiplerle birlikte olay yerine geçtik. Olay yerinde yerde 1 adet boş kovan, aracın içinde ise 3 adet olmak üzere toplam 4 adet boş kovan bulundu. Şikayetçiyim, bu tür olayların yaşanması bizim için hoş bir hadise değil. Şüphelinin bulunması için yetkililere sesleniyorum" diye konuştu. (İHA)



