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Taksiciye bıçaklı saldırı! Sözleri kan dondurdu: 'Otoparkta kafasına sıkıp öldürdüm'

06.02.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Konya'da taksi şoförü Ali Osman Gezginç (28), aracına müşteri olarak binen Emre A. tarafından göğsünden bıçaklandı. Gezginç hafif yaralanırken, olayın ardından Emre A. polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Gezginç, "Bana 'Ben taksilere, iner binerim para vermem. Alacak adamın, canını alırım. Bir otoparkta taksicinin kafasına sıkıp öldürdüm. Beni herkes bilir' diyerek küfredip, tehdit etti" dedi. İşte detaylar...

Taksiciye bıçaklı saldırı! Sözleri kan dondurdu: 'Otoparkta kafasına sıkıp öldürdüm'

Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici Ali Osman Gezginç, müşterisi Emre A.'nın bıçaklı saldırısında sağ göğsünden yaralandı. Vücudunda kesi oluşan Gezginç araçtan inmek isteyince, Emre A. bu kez de yumrukla saldırdı. Ardından Gezginç’i zorlayarak inecekleri yere giden Emre A. ve 2 arkadaşı, araçtan inip uzaklaştı. Gezginç’in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Gezginç hastaneye kaldırılırken Emre A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

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'ARTIK TAKSİCİLER BİZE GÜVENMİYOR' DEYİP SALDIRDI

Tedavisinin ardından taburcu olan Gezginç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Saat 06.20 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan durakta sıra beklerken, bir kişi bindi. Yazır Mahallesi’ne gitmemi, söyledi. O bölgeye gittiğimizde de taksiye 2 arkadaşı daha bindi. Bu kez, Bosna Hersek Mahallesi'ne gitmemi söylediler. Yolda müşterilerden 2’si uyuyor gibiydi, arka koltukta sağ tarafta oturan Emre A. ise 'Artık taksiciler bize güvenmiyor' dedi. Ben de bunun üzerine 'Doğrudur, ortalıkta çok fazla uyuşturucu bağımlısı dolu, paramızı alamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz.' dedim. Bunun üzerine bana bıçakla saldırdı'' dedi.

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'BİR OTOPARKTA TAKSİCİNİN KAFASINA SIKIP ÖLDÜRDÜM'

O an bıçaklandığını anlamadığını araçtan inmek istediğini belirten Gezginç, ''Emniyet kemerim takılı olduğu için inemedim. İneceğim sırada da bana yumruk attı ve dudağımı yaraladı. Bana 'Ben taksilere, iner binerim para vermem. Alacak adamın, canını alırım. Bir otoparkta taksicinin kafasına sıkıp öldürdüm. Beni herkes bilir' diyerek küfredip, tehdit etti” diye konuştu.

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'İZMİR'DE ACI YAŞADIK, BURADA YAŞAMAYALIM'

İzmir'de meslektaşı Oğuz Erge'nin de cinayete kurban gittiğini hatırlatan Gezginç, ''Ben, başta şoförler odasını kınıyorum. Bize sahip çıkmıyorlar, Bu olayda bile yalnız kaldım diyebilirim. Bugün benim başıma gelen, yarın ağabeyimin, babamın ve dayımın başına gelebilir. Hepsi bu durakta çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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'BİZİ SAHİPSİZİZ BIRAKIYORLAR'

Ali Osman Gezginç ile aynı taksi durağında çalışan meslektaşı Süreyya Akbay ise “Bizim camia sözde büyük, özde küçük bir yer. Biz, sahipsiziz. Gerek oda yetkililerinin, gerekse kurumların bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu camiada çok güzel insanlar var. Herkes, rızkı için koşuyor. İzmir'deki taksici olayı başka illerde de yaşanmasın" dedi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Emre A.’nın yanındaki 2 arkadaşını arıyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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