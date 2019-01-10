Taksideki düzenek polisleri bile şaşırttı!

Geçtiğimiz pazar akşamı yapılan denetimle ortaya çıkan olayda aracın önünde bulunan kumandanın düğmesine basan polis gizli bir bölüm açıldığını gördü. Bölmeden çıkan çantayı açtığındaysa gördükleri uyuşturucu tacirinin foyasını ortaya çıkardı. İşte olayın detayları...

Takside uyuşturucu düzeneği bulundu

Etiler'de durdurulan bir takside kumanda ile çalışan özel düzenek olduğu belirlendi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz pazar akşamı Etiler'de yaptıkları denetimlerde bir taksiyi durdurarak inceleme yaptı.

Yapılan aramalarda bir şey bulamayan polis, taksiciden şüphelenerek aracı Etiler Polis Merkezine götürdü. Burada takside detaylı inceleme yapıldı.

Yapılan incelemede ön bölümde bulunda kumanda ile açılan özel bir bölme olduğu tespit edildi.

Taksideki kumandanın düğmesine basan polis, açılan bölümün içerisine gizlenmiş ufak bir çantanın içinde uyuşturucu madde ele geçirdi.