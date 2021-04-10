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Taksim’de doğum günü partisine nefes kesen baskın

10.04.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde şok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. Taksim’de ise polis ekipleri denetimler kapsamında bir mekana baskın yaptığı baskında doğum günü partisi için bir araya gelen 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira cezai işlem uyguladı.

Taksim’de doğum günü partisine nefes kesen baskın

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve Tarlabaşı Bulvarında 56 saat boyunca geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geniş çapta asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında Devriye Ekipler Amirliği, “Yunus” diye tabir edilen motorize ekipler ile “gece kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri otomobilleri durdurarak detaylı bir şekilde arama yaptı. Vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak kısıtlamadan muaf olunması gereken izin belgelerini de kontrol etti. Ekipler paket servisi yapan iş yerlerine de uyarılara bulundu. Yapılan uygulamada 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

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KISITLAMADA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE BASKIN

Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu polisi, Taksim İmam Adnan Sokak’ta aldıkları ihbar üzerine bir mekana baskın düzenledi. Gerçekleştirilen baskında doğum günü için bir araya gelen 17 genç, şoka uğrayarak yüzlerini kapatmaya başladı. Doğum günü partisi için bir araya gelen kişilerin görüntülendikleri esnada maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Parti yapmak için bir araya gelen 17 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 58 bin 973 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından gençler mekandan çıkarken, iş yeri ise kapatıldı. Nefes kesen baskın anları ise İHA kameralarına yansıdı.

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(İHA)

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