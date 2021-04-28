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Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs anması

28.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

78'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı. Polis ekiplerinin alanda aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Kazancı Yokuşu'nda buluşan grup, '1 Mayıs 1977 Katliamında Yaşam Hakları Ellerinden Alınan 35 İnsanımıza Adalet" yazılı pankartı açtı. Anma töreninin yapılacağı alanda polis güvenlik önlemi alırken, grup polis bariyerleriyle kapatılan alanda önce saygı duruşu ardından da basın açıklaması yaptı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Anma sırasında demir barikatlar ile önlem alındı. Barikatların içerisine kısıtlı sayıda kişinin girmesine izin verildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

"SON İNCELEMEMİZE GÖRE 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

78'liler Girişimi adına basın açıklamasını okuyan Celalettin Can, "Yıllar önce 42 yıl oldu bu meydanda 500 bin insana 500 bin devrimciye ilericiye sendikacıya, sivil toplum örgütü mensubuna halktan insanlara bombalı ve silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

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Burada da bir tane cip vardı hatta küçük bir kamyonet vardı ve her gelen o panikle kamyonete çarpıp yerlere yığıldı. Üst üste bir yığınak oluştu ve toplam 35 kişi son incelememize göre bu 42'ye çıktı. 29'u ezilerek 9'u da kurşunlarla öldürüldü. Aradan 40 yıldan fazla yıl geçti 1 Mayıs katliamının suçluları ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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