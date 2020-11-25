HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü

Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü

25.11.2020 19:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü

Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.Edinilen bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atladı.

Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atladı. 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. İntiharın ardından itfaiye ekipleri, metro vagonları arasında sıkışan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Taksimdeki metro seferleri durdu
Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Bu ilde yaşayanlar dikkat! 36 saat su verilmeyecekBu ilde yaşayanlar dikkat! 36 saat su verilmeyecek
İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...İzlenme rekorları kırdı: Kayıp kedinin eve dönüş anı...

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Taksim Metrosu'nda korkunç olay!

Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

Bu ilde yaşayanlar dikkat! 36 saat su verilmeyecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüsü yendi

Bakan Selçuk koronavirüsü yendi

Trafik kazasının ardından ortalık karıştı! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

Trafik kazasının ardından ortalık karıştı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.