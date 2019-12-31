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  4. Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği! Vali Yerlikaya yerinde inceledi!

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği! Vali Yerlikaya yerinde inceledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Taksim Meydanı'nda polis ve jandarma tarafından alınan önemleri yerinde inceledi.

Kutlamalar için üst seviyede güvenlik tedbirleri alınırken Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı.

BİNLERCE KİŞİ İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

Yeni yılı Taksim'de karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim Meydanı'nda polis ve jandarma tarafından alınan önemleri yerinde inceledi. Yerlikaya, "2020'nin ülkemiz, şehrimiz, bütün insanlık için barış, huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı için alınan önlemleri yerinde incelemek için Taksim Meydanı'na geldi. Meydanda hazır bulunan, atlı polis birlikleri, jandarma ve yunus polisleri ile tek tek selamlaştı. Ali Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Genel Müdür Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu eşlik etti.

Güvenlik güçleri ile selamlaştıktan sonra açıklama yapan Yerlikaya, "2019'un geride kalmasına saatler kaldı. 15 milyon 67 bin İstanbulluların, birlikte mesai yaptığımız, bu gece görev yatığımız 44 bin 500 polisimiz, 7 bin 85 jandarmamız, 267 sahil güvenliğimiz bütün güvenlik güçlerimizin hepsinin yeni yıllarını kutluyorum. 2020'nin ülkemiz, şehrimiz, bütün insanlık için barış, huzur, sağlık, refah getirmesini diliyoruz. En güzel duyguları en güzel dilekleri her fırsatta dile getiriyoruz. İyi şeyler söyleyip, iyi şeyler ümit etmek istiyoruz. Her yıl Taksim'e geliyoruz. Yeni yıla sağlık huzur, esenlik ve güvenlik ortamında girmek için İl Emniyet Müdürlüğümüzle, Jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle herkes görevinin başında. İyi günde kötü günde bizim yanımızda olan basın mensuplarımıza, kamuoyu ile buluşmamıza vesile olan görsel, yazılı, sosyal medya sizlerin de yeni yılı en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise "İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli girmeleri için bizlerde tedbirleri en üst düzeyde almış durumdayız. Başta bakanımız sayın Süleyman Soylu olmak üzere bakanlığımızın üst düzey yöneticileri ülkemizin çeşitli yerlere dağılmış durumdayız. Yılbaşı tedbirlerini yerinde görmek için, değerlendirmek üzer görev başındayız. Yaklaşık 317 bini aşkın polis, jandarma, sahil güvenlik personelimizle birlikte bekçilerimiz, korucularımızla birlikte bu gece görevdeyiz. Sabaha kadar ve yarın için tedbirlerimizi almış durumdayız. Bütün amacımızım vatandaşlarımızın huzur ortamında, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamak. Sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın yeni yılını kutlayarak, 2020 yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Vali Yerlikaya konuşmalarının ardından basın mensuplarının yeni yılı kutlayarak çikolata ikram etti. Yerlikaya ardından eline fotoğraf makinası alarak basın mensuplarının fotoğrafını çekti. Yerlikaya daha sonra vatandaş ve esnafın yeni yılı kutladı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
polisime askerime acıyorum..ayyasları koruyacaklar
Camiden cıkan kardan bin kat daha degerlı. Enazından kendine zarar veriyor lar. Digerlerı gibi baskasının malına ırzına goz dikmıyor. Kuran kursları da gorduk. Yallah Arabistana.
çocuk istismarcılarını katilleri hırsızları takip etmekten aladır . Eğlenen insanlar niye sizi bu kadar rahatsız eder ki ? nasıl kirli ruhlarınız var sizin .
vatandaş. içsede vatandaş içmesede. bilmeden vatan hainlerini bile koruyor istemeye istemeye vatandaşı koruması normal
Taksimde turk kalmadı artık. Abazalar turistlerin (alayı Arap) üzerine atlarlar. Sorsan hepsi Müslüman :) bu geceyi dinle bagdastiran tüm sahte muslumanlara selam, eğlencesini dozunda yapan ve bugünü sadece 1 seneden ibaret olarak gören milletime de iyi seneler dilerim.
ALLAH ISLAH ETSIN
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