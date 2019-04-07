TAKSİM MEYDANI'NDAKİ ATLI POLİSLER İLGİ ODAĞI OLDU

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda görevlerini sürdüren atlı polisler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde atlı polisleri görenler, o anların fotoğraflarını çekip çekip kameralara aldılar. Bazı vatandaşlar atların yanına kadar gelerek çocuklarıyla fotoğraf çektirirken, bazıları atların başlarını okşayarak sevdi.

Görüntü dökümü:

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-Atlı polisler

-Vatandaşların ilgisi

-Fotoğraf ve video çekenler

-Atlı polislerin gezmesi

