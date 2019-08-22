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TAKSİM'DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUBUN KAVGASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

TAKSİM'de  yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Tarafların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, dolmuş duraklarının bulunduğu alanda kavgaya tutuştu. Taksim Meydanı'nda görevli polisler kavga edenleri ayırıp birbirinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuşan tarafları, bu kez takviye gelen polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında saldırgan tavırlar içindeki bir kişiyi polis cop kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerinden ayrılmayan bu kişi ile kavgaya karışanlardan biri gözaltına alındı. Çıkan arbedede bir kişi de yüzünden hafif şekilde yaralandı. Özel Harekat polislerinin de olay yerine gelmesinin ardından tarafların kavgası son buldu.

Görüntü dökümü
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Polisin kavga eden tarafları birbirinden uzaklaştırması
-Tarafların tekrar kavgaya tutuşması
-Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalışması
-Taşkınlık çıkaran kiye polisin, polis aracından aldığı copla vurması
(AKTÜEL)
- Taşkınlık çıkaran kiye polisin, polis aracından aldığı copla vurması
-Ola yerinden uzaklaşmayıp bağıran kişiyi polisin gözaltına alması
-Olay yerinde toplanıp kavgayı izleyen kişiler
-Polis ekiplerinin kavgayı sonlandırması
-Kavgada yaralanan kişi
-Gözaltına alınan kişinin polis aracına alınması
-Olayı haber alıp gelen Özel Harekat polisleri
-Genel ve detay görüntüler

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