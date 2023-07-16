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Taksiye bindiler, taksicinin teklifiyle deliye döndüler! “Bu alemin akıllısı sen misin?"

16.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iddiaya göre; taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. Taksiye binen 5 kişi ise taksicinin “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye yanıt verdi. Taksi içinde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.

Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı.

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“BU ALEMİN AKILLISI SEN MİSİN?"

En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.

Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti.

Taksici polisi görünce bakın ne yaptı Taksici polisi görünce bakın ne yaptı

Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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İstanbul taksi

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