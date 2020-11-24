Taktik gibi taktik! Anında 10 yaş genç görünmenin sırrı

Bu tavsiyelerle artık aynaya bakarken değil kimliğinize bakarken yaşınızı hatırlayacaksınız.
Kaş renginizi saç renginizle aynı tonda veya ondan yarım ton daha koyu yapın.
Kalem yerine kaş gölgelendirme işlemini tercih etmek daha iyidir. Çizgiler pürüzsüz ve doğal olurken, şekillendirme işlemi gerçek yaşınızı ortadan kaldıracak.
Pudralı dokular olgun cildin daha yaşlı görünmesini sağlar. Yüzünüzü bir maskeye çevirmek ve en küçük kırışıklıkları bile ortaya çıkarabilir. Bu yüzden gözlerinizde, dudaklarınızda mutlaka kremsi dokuları tercih edin.
Kalın bir fondöten tabakası küçük kırışıklıkların içine girerek onları daha belirgin hale getirir. Işığı yansıtan parçacıklar içeren hafif sıvı dokuya sahip bir fondöten. Işığı dağıtır ve cildinizin içeriden ışıldamasını sağlayarak genç ve taze görünmenizi sağlar.
Belirgin elmacık kemikleri yüzünüzü daha zarif kılar ancak ona yıllar ekler. Tıpkı herhangi bir allık içermeyen soluk ten gibi. Cilt tipinize bağlı olarak pembe veya şeftali gibi taze tonları seçmeyi deneyin. Bunları yanaklarınıza uygun şekilde uygulayın.
Gözü çevreleyen siyah göz kalemi! Böyle bir makyaj, gözleri görsel olarak küçültür ve varsa kızarıklığı daha belirgin hale getirir. Genel görünüm yorgunluktur. Siyah kalemi kahverengi veya lacivert bir kalemle değiştirin. Bu renkler gözlerinizi daha parlak hale getirecek.
Kirpik kıvırıcı ve hacim veren maskara kullanın. Yaygın olarak açılan gözler, yüzünüzden on yıl silebilir.
Mat rujlar hacmi azaltır, cildin kuru görünmesini sağlar ve kırışıklıkları vurgular. Tüm bu faktörler yıllar ekler. Ancak, yansıyan parçacıklar ışığı dağıtır ve kırışıklıkları görsel olarak yumuşatır. Ayrıca ıslak dudak efektine sahip bir ruj dudaklarınıza biraz hacim katacaktır.
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