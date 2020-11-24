Taktik gibi taktik! Anında 10 yaş genç görünmenin sırrı

Bu tavsiyelerle artık aynaya bakarken değil kimliğinize bakarken yaşınızı hatırlayacaksınız.

KAŞLAR

Kaş renginizi saç renginizle aynı tonda veya ondan yarım ton daha koyu yapın.

Kalem yerine kaş gölgelendirme işlemini tercih etmek daha iyidir. Çizgiler pürüzsüz ve doğal olurken, şekillendirme işlemi gerçek yaşınızı ortadan kaldıracak.

MAKYAJDA KREMSİ DOKULAR

Pudralı dokular olgun cildin daha yaşlı görünmesini sağlar. Yüzünüzü bir maskeye çevirmek ve en küçük kırışıklıkları bile ortaya çıkarabilir. Bu yüzden gözlerinizde, dudaklarınızda mutlaka kremsi dokuları tercih edin.

FONDÖTEN SEÇİMİ

Kalın bir fondöten tabakası küçük kırışıklıkların içine girerek onları daha belirgin hale getirir. Işığı yansıtan parçacıklar içeren hafif sıvı dokuya sahip bir fondöten. Işığı dağıtır ve cildinizin içeriden ışıldamasını sağlayarak genç ve taze görünmenizi sağlar.

ALLIK SEÇİMİ

Belirgin elmacık kemikleri yüzünüzü daha zarif kılar ancak ona yıllar ekler. Tıpkı herhangi bir allık içermeyen soluk ten gibi. Cilt tipinize bağlı olarak pembe veya şeftali gibi taze tonları seçmeyi deneyin. Bunları yanaklarınıza uygun şekilde uygulayın.