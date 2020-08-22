Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'ne CHP'den tepki: Paralel bir kolluk kuruluyor

Ankara'dan sonra İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM ), yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın Anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında; Valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı Çevik Kuvvet eğitimlerinin yanı sıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri ülke genelinde toplumsal eylem/etkinliklerde (açık hava toplantısı, basın açıklaması, miting vb.), yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedirler" ifadeleri kullanıldı.

“Dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'İstanbul İlinde EGM’ye bağlı takviye hazır kuvvet' ne için kuruluyor? Ordu, polis ve jandarmanın yetmeyeceği ne tür bir tehdit algılaması söz konusu ki, böylesi bir takviye hazır kuvvet kuruluyor? Bilen varsa bir adım öne çıksın” diyen Özkan’a, yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaboğlu, "İstanbul’da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Kurulması Hakkında CB kararı başta md.126 gelmek üzere Anayasa bütününe aykırı olduğu gibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne paralel kolluk örgütü kurulması tehlikelidir" dedi.

Soylu Twitter hesabından verdiği yanıtta “Necati Bey, siz bir kampanyacısınız. Anladığım kadarıyla güvenlik yönetimi konusunda da yetkinsiniz. Olası İstanbul depremi için hazırlık toplantısındayım. Bitince bir adım öne çıkıp izah edeceğim. Siz de teşekkür edeceksiniz…” dedi.

Soylu’nun yanıtının ardından, Necati Özkan’dan bir tweet daha geldi. Özkan, “Sayın Bakan, haklısınız. Emekli bir subay olarak, güvenlik konuları hakkında sizin kadar olmasa da bir parça bilgim vardır” ifadelerini kullandı. Özkan bir süre sonra attığı mesajda ise Süleyman Soylu’nun kendisini arayarak bilgi verdiğini belirterek “Uzun izahat ve ilgisi için bakan beye teşekkürler” dedi.







