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Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

Rahmi Turan'ın ortaya attığı iddia siyaseti sarstı. Turan, Sözü Gazetesi'ndeki köşesinde "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını yazmış ve o ismin Muharrem İnce olduğunu söylemişti. Turhan gelen tepkilerin ardından 'kaynağının' Atilla Talat olduğunu duyurmuştu. Gündemi sarsan iddialar sonrası gözler Talat Atilla'ya çevrilirken, herkes 'Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede, nerede yazıyor? Talat Atilla'nın yazıları neler?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek CHP Genel Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu iddiayı Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Rahmi Turhan ortaya attı. Turhan'ın iddialarının ardından herkes bu ismin ve kaynağının kim olduğunu merak etmeye başladı. Gelen baskıların ardından Rahmi Turhan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce ve kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurdu. İnce ve Cumhurbaşkanlığı söz konusu iddiayı çok sert bir dille yalanlarken, gözler Talat Atilla'ya çevrildi. Arama motoru Google'da herkes 'Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede, nerede yazıyor? Talat Atilla'nın yazıları neler?' sorularına yanıt aramaya başladı.

TALAT ATİLLA'DAN İLK AÇIKLAMA

Talat Atilla , hakkında sosyal medyada dolaşan 'kaynak' iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Talat Atilla mesajında "Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde de yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin.." dedi.

TALAT ATİLLA İK ACIKLAMA

TALAT ATİLLA KİMDİR? HANGİ GAZETE YAZIYOR?

Talat Atilla, 1968 yılında başkent Ankara'da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ''Yılın Siyaset Yazarı'' ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ''Özel Haber'' ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında tuktime adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra internetoku adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır. HaberTürk, TV Net ve daha bir çok kanalda karşımıza çıkmakta olan Talat Atilla, Türktime yönetim kurulu başkanıdır.

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