Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede nerede yazıyor ve yazıları (Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası)

CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek CHP Genel Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu iddiayı Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Rahmi Turhan ortaya attı. Turhan'ın iddialarının ardından herkes bu ismin ve kaynağının kim olduğunu merak etmeye başladı. Gelen baskıların ardından Rahmi Turhan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce ve kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu duyurdu. İnce ve Cumhurbaşkanlığı söz konusu iddiayı çok sert bir dille yalanlarken, gözler Talat Atilla'ya çevrildi. Arama motoru Google'da herkes 'Talat Atilla kimdir? Talat Atilla hangi gazetede, nerede yazıyor? Talat Atilla'nın yazıları neler?' sorularına yanıt aramaya başladı.

TALAT ATİLLA'DAN İLK AÇIKLAMA

Talat Atilla , hakkında sosyal medyada dolaşan 'kaynak' iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Talat Atilla mesajında "Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde de yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin.." dedi.