Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TALHA UĞURLUEL KİMDİR?



Talha Uğurluel, Manisa'da doğdu. 1997 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun olan Uğurluel, 8 yıl boyunca özel radyolarda tarih programları yaptı. İki sene İmaj kitap çalışmaları yaptı. Çeşitli turizm şirketlerinde AR-Ge yönetmenliği yaptı. İki dilde turist rehberliği de yapan Talha Uğurluel, yerli ve yabancı gruplar ile Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine birçok seyahat düzenledi.

Uğurluel, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Dünyaya Hükmeden Sultan, Sarayın Kutsalları, Kanuni'nin Akıl Oyunları, Tarih Tıbbı Konuşturdu, Mekanlar ve Olayları ile Hz. Muhammed'in Hayatı, Balkanların Başkenti Edirne kitaplarının yazarıdır.

Kaynak: AA

