Taliban'ın kurucu liderlerinden Molla Abdulgani Baradar hükümet görüşmeleri için Kabil'e geldi, havalimanındaki kaotik bekleyiş sürüyor

Taliban 15 Ağustos Pazar günü Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası yeni hükümeti kurmaya hazırlanırken, binlerce insan yaşanan kaosun ortasında ülkeden kaçmaya çalışıyor. Taliban'ın kurucu liderlerinden Molla Abdulgani Baradar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeler için başkent Kabil'e geldi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan örgütün üst düzey bir yetkilisi Baradar'ın "cihatçı liderler ve siyasetçilerle kapsayıcı bir hükümetin kurulması" amacıyla görüşmeler yürüteceğini söyledi.

AFP'nin haberine göre, ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde olan ve başına 5 milyon dolar ödül konan Halil Hakkani ve diğer Taliban liderleri de son günlerde Kabil'de görüldü.

Öte yandan binlerce Afgan ve yabancı ülke vatandaşı başkent Kabil'i terk etmeye çalışıyor. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaotik bekleyiş ise gittikçe umutsuz ve tehlikeli bir hal alıyor.

Pazar gününden bu yana havalimanı içerisi ve etrafında yaşanan kaos nedeniyle en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Havalimanı çevresindeki sokaklar kalabalık, trafik ise pek çok noktada tıkanmış durumda.

Cuma günü de ülkeden yabancı vatandaşların tahliyesi için çalışmalar devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden, tahliye çalışmaları devam ederken ülkesinin Taliban ile "yakın temas" halinde olduğunu söyledi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası Afganistan politikası nedeniyle eleştirilen Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD'nin ülkeden askerlerini çekme kararını bir kez daha savundu.

Biden, Kabil'de tahliyeler sürerken havalimanında yaşanan kaos sonrası "müttefiklerinin güvenini kaybettiklerine inanmadığını" kaydetti.

Ağustos ayının sonuna kadar tahliyeleri tamamlayacaklarını duyuran Biden, havalimanı ve çevresinde yaşanan kaos nedeniyle önümüzdeki günlerde çok daha fazla insanın yaşamını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan: Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Taliban'la görüşmeler yapmaya açık olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Taliban'la görüşmeler noktasında biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir gerçek var, kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir, biz onlara kapımızı kapatacak değiliz. Yatırımlar yapan yatırımcılarımızı da bırakamayız. Bunları Kabil'den İslamabad'a oradan ülkemize getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Rusya'nın ve ardından ABD'nin Afganistan'a müdahaleleri sırasında "Batı dünyası ve İslam dünyasının sağlıklı bir yaklaşım sergilemediği" eleştirisinde bulunan Erdoğan, "Biz ise Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapıda elimizden gelen gayreti gösterdik. Halen de oralarda altyapı üstyapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, dün verdiği bir röportajda "Sağlık, inşaat ve enerjide, yer altı zenginliklerinin işlenmesinde Türkiye ile işbirliği" yapmak istediklerini belirtmişti.

NATO'dan Taliban'a 'tahliye operasyonunu engellemeyin' çağrısı

Öte yandan NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları dün, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemiyle olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Altı maddelik ortak açıklama yayımlayan NATO dışişleri bakanları, Taliban'a tahliye operasyonlarını engellememesi yönünde çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Taliban'dan beklentilerinin "yabancı ülke vatandaşları ve ülkeden ayrılmak isteyen Afganların güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlaması" olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, tahliye çalışmaları sürerken Afganların havalimanına gelmesini sağlamakta zorlandıklarını belirterek "Tahliye edebileceğimiz kişilerden daha fazla uçağımız var" dedi.

