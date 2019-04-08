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Tam 15 bin adet ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde TIR’da yapılan aramada 15 bin sahte madeni 2 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Konya’dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu.

Konya’da 200 bin liralık sahte madeni euro ele geçirildi

42 DGA 89 plakalı tırda yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin TL olan 15 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konulduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Konya sahte para

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