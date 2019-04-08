Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre; Konya’dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu.

42 DGA 89 plakalı tırda yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin TL olan 15 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.