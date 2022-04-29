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Tam bir metabolizma canavarı! İşte yağ yakan bitki çayı tarifi...

29.04.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolar binlerce insanın ortak kabusu haline geldi. Özellikle koronavirüsle başlayan hareketsiz yaşam fazladan kalori alımının ve yağ depolamanın bir nedeni oldu. Bazı karışımlarla metabolizmayı 8 kat hızlandırmak mümkün.

Tam bir metabolizma canavarı! İşte yağ yakan bitki çayı tarifi...

Zencefil, karanfil, limon gibi malzemelerle hazırlanan karışık bitki çayı tam bir metabolizma canavarı! Üstelik bu çay tüm gece yağ yakımını sağlıyor. İşte yağ yakan karışık bitki çayı tarifi...

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI MALZEMELERİ

2 bardak su
2-3 tane karanfil
1 tarçın çubuğu
Yarım limon
2 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil
2 kaşık biberiye

Tam bir metabolizma canavarı! İşte yağ yakan bitki çayı tarifi...

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Karışık bitki çayını hazırlamak oldukça kolay. 2 bardak suyun içine biberiyeleri atın ve ardından zencefil, karanfil ve tarçını ilave edin. Sonrasında 5 dakika kadar kaynatın. Yatmadan 1-2 saat önce ılıkken tüketmeniz tavsiye ediliyor.

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