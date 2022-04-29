Tam bir metabolizma canavarı! İşte yağ yakan bitki çayı tarifi...

Zencefil, karanfil, limon gibi malzemelerle hazırlanan karışık bitki çayı tam bir metabolizma canavarı! Üstelik bu çay tüm gece yağ yakımını sağlıyor. İşte yağ yakan karışık bitki çayı tarifi...

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI MALZEMELERİ

2 bardak su

2-3 tane karanfil

1 tarçın çubuğu

Yarım limon

2 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 kaşık biberiye

KARIŞIK BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Karışık bitki çayını hazırlamak oldukça kolay. 2 bardak suyun içine biberiyeleri atın ve ardından zencefil, karanfil ve tarçını ilave edin. Sonrasında 5 dakika kadar kaynatın. Yatmadan 1-2 saat önce ılıkken tüketmeniz tavsiye ediliyor.

