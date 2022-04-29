Tam bir metabolizma canavarı! İşte yağ yakan bitki çayı tarifi...

Zencefil, karanfil, limon gibi malzemelerle hazırlanan karışık bitki çayı tam bir metabolizma canavarı! Üstelik bu çay tüm gece yağ yakımını sağlıyor. İşte yağ yakan karışık bitki çayı tarifi...
2 bardak su
2-3 tane karanfil
1 tarçın çubuğu
Yarım limon
2 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil
2 kaşık biberiye
Karışık bitki çayını hazırlamak oldukça kolay. 2 bardak suyun içine biberiyeleri atın ve ardından zencefil, karanfil ve tarçını ilave edin. Sonrasında 5 dakika kadar kaynatın. Yatmadan 1-2 saat önce ılıkken tüketmeniz tavsiye ediliyor.
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