Tam kapanma kararı sonrası uzmanlardan ilk değerlendirmeler

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN Türk'te Fulya Kalfa'nın programında "çok önemli bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Çetiner'in açıklaması şöyle:

Metropollerde temel bazı kuralların; iş çıkış saatlerinde olan problemler büyük sıkıntı oluyordu. Bu Türkiye'yi rahatlatacak bir adım. Çok ciddi bir tam kapanma. Bir noktası daha çok önemli, şehirler arası ulaşım da kapandı aslında.

Özellikle Türkiye'de vaka sayılarının hızla arttığı Doğu Karadeniz'deki bölgelerde izolasyon önerdiğimiz günden bugüne dile getirdiğimiz bir şeydi. Tabii bu tam kapanmanın yanında bizim çok hızlı bir şekilde aşılamayı da devam ettirmemiz lazım.

"VAKA VE VEFATLARIN AZALMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Prof. Dr. Necmi İlhan'ın değerlendirmesi ise şöyle:

Geldiğimiz aşamada rakamların 5 binin altına gelmesi için tam kapanma gerekiyordu. Metropollerin olduğu büyük şehirlerde kademeli ve esnek çalışmaya uyulmadığını ve toplu taşımada bulaşların çok olduğuna şahit olmuştuk.

Vaka sayısının azalması ve ilerleyen günlerde ağır hastaların sayılması, sonra da vefat sayılarının azalmasını beklememiz mümkün. Şunu biliyoruz ki, ağır hastalar bugün vaka olanlar değil.