Tam saçınıza göre! Romantik hava katmak isteyenlere örgü topuz modeli

Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra örgü topuz yapmanın hiçbir zor tarafı yok. Görünümünüze romantik ve farklı bir hava katan bu saç modeli, kısa sürede de tamamlanarak vaktinizin size kalmasını sağlıyor.

ÖNCE SAÇINIZI AT KUYRUĞUNU YAPIN

Davet için örgü topuz yapmak için, öncelikle saçın at kuyruğu yapılır gibi toplanması gerekmektedir. Fazla olmamak kaydıyla biraz sprey sıkılır. Kancalı lastik ya da lastik tokayla saç toplanır. Üzerine yeniden sprey sıkılır.

TUTAMLAR DAHA BELİRGİN OLSUN İSTİYORSANIZ...

Toplama işlemini yaptıktan sonra, bir parça saç toplanan lastiğin etrafına dolanır ve sabitlenir. Bu işlemi yaptıktan sonra saç ikiye ayrılır. Şekillendirici ile saçın elektriklenmesini önledikten sonra saç üç parçaya ayrılır ve üçlü örgü yapılır. Tutamları daha belirgin hale getirmek için araları açılabilir.

Yapılan örgü, bir önceki yapılan örgü tutamının etrafına bol bir şekilde dolanır. Diğer örgü de tam tersi istikamette dolanır.

