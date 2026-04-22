Tamamen soyunup giriliyor, yasaklanması isteniyor! Hücreleri bozup cilt kanserine neden oluyor

Cilt kanserinde en tehlikeli türlerden biri olan melanom vakalarındaki artış, solaryum kullanımını yeniden tartışmaya açtı. İngiltere’de yayımlanan son analizler, özellikle genç yaşta solaryuma maruz kalmanın riskleri ciddi ölçüde artırabileceğini ortaya koyarken, sağlık uzmanları bu cihazların tamamen yasaklanması gerektiğini savunuyor.

The BMJ dergisinde yayımlanan güncel analizde, solaryumların melanom riskini artırdığı bir kez daha vurgulandı. Manchester’daki The Christie NHS Foundation Trust bünyesinde görev yapan Prof. Paul Lorigan, özellikle sosyal medyada solaryumun “sağlıklı bronzlaşma” yöntemi gibi sunulmasının gençler arasında kullanımı artırdığına dikkat çekti. Uzmanlara göre bu algı, riskin olduğundan daha küçük görülmesine neden oluyor.

EN FAZLA KULLANILAN YERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Verilere göre İngiltere’de her yıl 25-49 yaş arası yaklaşık 2.600 kişiye melanom teşhisi konuluyor. Vakaların büyük kısmını kadınlar oluştururken, solaryum kullanımının yaygın olduğu kuzey bölgelerde oranların daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Araştırmalar, özellikle genç yaşta başlayan solaryum kullanımının ilerleyen yıllarda cilt kanseri riskini ciddi şekilde artırabildiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar uzun süredir solaryumların tamamen yasaklanmasını talep etse de, İngiltere’de şu an için alınmış resmi bir yasak kararı bulunmuyor. Ancak hükümetin, solaryum kullanımına yönelik denetimleri artırmak ve özellikle gençlerin erişimini sınırlamak için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı biliniyor.

SOLARYUM NEDEN TEHLİKELİ?

Solaryum cihazları, cilde zarar verebilen yoğun ultraviyole (UV) ışınları yayar. Bu ışınlar:

DNA hasarına yol açabilir,

ciltte erken yaşlanmayı hızlandırabilir,

uzun vadede melanom riskini artırabilir.

Uzmanlar, özellikle 35 yaş altındaki bireylerin solaryumdan uzak durması gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar bronz ten estetik bir tercih olarak öne çıksa da, uzmanlara göre solaryum kullanımının getirdiği riskler göz ardı edilemeyecek kadar ciddi.