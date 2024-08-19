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  4. "Tamirciyim" dedi… Camiden 6 dakikada 5 bin lira çaldı

"Tamirciyim" dedi… Camiden 6 dakikada 5 bin lira çaldı

19.08.2024 11:04
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Kocaeli’nde elinde tornavidayla camiye giren M.Y, sadaka kutusunu açarken yakalandı. Kendini fark eden kişiye ise "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Tam 6 dakikada 5 bin TL sadaka kutusundan çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 16 Ağustos'ta Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir camide şaşkınlık yaratan hırsızlık olayı yaşandı. Henüz 18 yaşını bile doldurmadığı tahmin edilen M.Y. isimli şahıs, elinde tornavidayla camiye gelerek sadaka kutusunun vidalarını söküp açtı.

İçindeki paraları aldıktan sonra vidaları tekrar yerine takmaya çalışırken fark edilen hırsız, panikleyerek, "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" dedi. Olayın hemen ardından camiden hızla uzaklaşan gencin toplamda 6 dakikada 5 bin TL çaldığı ve saat 16.48’de camiden çıktığı öğrenildi.

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İMAM: "BU OLAY CAMİDE İLK KEZ YAŞANMIYOR"

Cami müezzini Fahri Aymaz, bu tür hırsızlık olaylarının daha önce de yaşandığını söyleyerek, "Yaşanan hırsızlıklar nedeniyle namaz vakitlerinden önce cami kapısını kapatıyor, namazdan 10 dakika önce açıyoruz" diye belirtti.
13 yıldır camide imamlık yapan Alaattin Akpınar ise "Bu olay camide ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık 2 yıl önce de sadaka kutusu soyulmuştu ancak o zaman sandığı gören bir kamera olmadığı için ispatlayamamıştık. Sandığı herhangi bir kamera görmüyordu. Bu yüzden dışarıdaki kameralardan birini içeriye sandığı görecek şekilde yerleşirdik. İlk olaydan sonra birkaç teşebbüs oldu, şüphelendiğimiz insanları kameradan izledik fakat bazı arkadaşlar kamerayı görünce vazgeçtiler" diye konuştu.

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''HOCAM GALİBA BEN BİR OLAYA ŞAHİT OLDUM, KASA SOYULDU''

Şahsın güvenlik kamerasını dikkate almadığını ifade eden Akpınar, "Arkadaş belli ki önceden tespitini yapmış çünkü elinde tornavidayla camiye girdi. Sandık vidalıydı. Kameralara hiç aldırış etmeden sandığı açtı, tornavidayla vidaları gevşeterek içindeki yaklaşık 5 bin lirayı aldı. Olay fark edilmesin diye sandığı tekrar eski haline getirmeye çalışırken o an cemaatten biri şüphelenip gencin yanına gelmiş. O da durumun soygun olduğunu yaşından dolayı fark edememiş. Olay sonrası çocuk hiçbir şey olmamış gibi geldiği yoldan hızlı adımlarla gidiyor. Cemaat, kasanın soyulduğunu ondan sonra fark ediyor. 'Ne oldu?' diye sorduğumda, 'Hocam galiba ben bir olaya şahit oldum. Kasa soyuldu' dedi. Ondan sonra anladık kasanın soyulduğunu. Emniyeti çağırdık. Camiye emniyet ekipleri geldi ve incelemelerde bulundular" dedi.

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"DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIKTAN HAPİS YATMIŞ, SONRA SALINMIŞ’’

Alaattin Akpınar, gencin daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Daha önce de hırsızlıktan hapis yatmış, sonra salınmış. Bizim amacımız bize emanet edilen parayı koruyabilmek, hem de suçluların çevrede elini kolunu sallayarak rahat gezmemesini, toplumdan tepki alarak yaptıkları suçlardan vazgeçmesini sağlamak. Şikayetçi olacağım" diye ifade etti. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kocaeli
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