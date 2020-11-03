Tampon nedir? Tampon nasıl kullanılır ve takılır? Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?

Regl döngüleri, tüm kadınların ergenlik dönemlerinden itibaren yaşadığı doğal bir süreçtir. Bu süreçte bazen tampon ped kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Öncelikle tampon nedir bilmemiz lazım. Konfor mu sağlıyor yoksa zorluk mu yaşatıyor? Yazımızı okuyarak bilgilenme zamanı...

Tampon Nedir?

Regl kanamasının olduğu zamanlarda vajinadan akacak kanın dışarı çıkabilmesini önlemek üzere hijyenik ped ya da tampon gibi çeşitli emici malzemeler kullanılır. İç çamaşırına yapıştırılarak kullanılan pedler özellikle yaz ayları gibi tatil dönemlerinde kullanışsız bir niteliktedir. Tamponlar ise vajina içine yerleştirilmek üzere tasarlanır. Bu sayede gün içerisindeki herhangi bir aktiviteyi regl dönemi dışındaki gibi yapabilmeye imkan veren tamponların daha kullanışlı malzemeler olduğunu söylemek mümkündür. Tamponlar genellikle pamuktan üretilir ve vajina içine yerleştirilebilmesi için üzerlerinde bir aplikatör yer alır. Ayrıca vajina dışından da ulaşılabilecek bir ip sayesinde kanı emmeleri sağlandıktan sonra rahatlıkla geri çekilebilir. Kimi kullanıcılar zaman zaman tampon ped gibi ürünlerin vajina içerisinde sıkışabileceği ya da rahim içerisine kaçabileceği gibi endişeler taşır ancak vajina kasları tarafından kişinin isteminden bağımsız olarak tutulan tampon ve ped gibi ürünler için böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca doğru bir biçimde yerleştirildiklerinde varlığı hissedilmeyen tamponlar kullanım sırasında en ufak bir rahatsızlık yaratmaz. Öyle ki herhangi bir spor aktivitesi esnasında ya da yüzerken kullanabilmek mümkündür. Buna ek olarak kanın sızabileceğini düşünerek büyük boy tamponlar tercih etmenin doğru bir seçim olduğu söylenemez. Aksine rahat hareket edebilmek ve gün içerisindeki aktivitelerinizi normal bir biçimde gerçekleştirebilmek için mümkünse en küçük ebatlardaki tamponlar tercih edilmelidir. Ayrıca kimi kadınlar regl kanı kokusundan rahatsız oldukları gerekçesiyle esans içeren tamponlar kullanmaya yönelir. Halbuki regl kanının kokusu dışarıdan fark edilebilecek bir yoğunlukta değildir. Nitekim böyle esanslar içeren tamponların vajina çevresinde kaşıntı ya da rahatsızlığa sebep olabileceği unutulmamalıdır.