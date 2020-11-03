Tampon nedir? Tampon nasıl kullanılır ve takılır? Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?

Regl döngüleri, tüm kadınların ergenlik dönemlerinden itibaren yaşadığı doğal bir süreçtir. Bu süreçte bazen tampon ped kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Öncelikle tampon nedir bilmemiz lazım. Konfor mu sağlıyor yoksa zorluk mu yaşatıyor? Yazımızı okuyarak bilgilenme zamanı...
Regl kanamasının olduğu zamanlarda vajinadan akacak kanın dışarı çıkabilmesini önlemek üzere hijyenik ped ya da tampon gibi çeşitli emici malzemeler kullanılır. İç çamaşırına yapıştırılarak kullanılan pedler özellikle yaz ayları gibi tatil dönemlerinde kullanışsız bir niteliktedir. Tamponlar ise vajina içine yerleştirilmek üzere tasarlanır. Bu sayede gün içerisindeki herhangi bir aktiviteyi regl dönemi dışındaki gibi yapabilmeye imkan veren tamponların daha kullanışlı malzemeler olduğunu söylemek mümkündür. Tamponlar genellikle pamuktan üretilir ve vajina içine yerleştirilebilmesi için üzerlerinde bir aplikatör yer alır. Ayrıca vajina dışından da ulaşılabilecek bir ip sayesinde kanı emmeleri sağlandıktan sonra rahatlıkla geri çekilebilir. Kimi kullanıcılar zaman zaman tampon ped gibi ürünlerin vajina içerisinde sıkışabileceği ya da rahim içerisine kaçabileceği gibi endişeler taşır ancak vajina kasları tarafından kişinin isteminden bağımsız olarak tutulan tampon ve ped gibi ürünler için böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca doğru bir biçimde yerleştirildiklerinde varlığı hissedilmeyen tamponlar kullanım sırasında en ufak bir rahatsızlık yaratmaz. Öyle ki herhangi bir spor aktivitesi esnasında ya da yüzerken kullanabilmek mümkündür. Buna ek olarak kanın sızabileceğini düşünerek büyük boy tamponlar tercih etmenin doğru bir seçim olduğu söylenemez. Aksine rahat hareket edebilmek ve gün içerisindeki aktivitelerinizi normal bir biçimde gerçekleştirebilmek için mümkünse en küçük ebatlardaki tamponlar tercih edilmelidir. Ayrıca kimi kadınlar regl kanı kokusundan rahatsız oldukları gerekçesiyle esans içeren tamponlar kullanmaya yönelir. Halbuki regl kanının kokusu dışarıdan fark edilebilecek bir yoğunlukta değildir. Nitekim böyle esanslar içeren tamponların vajina çevresinde kaşıntı ya da rahatsızlığa sebep olabileceği unutulmamalıdır.
Pek çok tampon; vajinaya rahat bir biçimde itilebilmesi için tasarlanmış aplikatör ismi verilen bir çubuğa sahiptir ancak kimi ürünlerde bu çubuk yer almayabilir. Eğer aplikatör varsa bu çubuğu kullanarak tamponu yerleştirmek son derece kolaydır, yoksa parmakla itmek gerekecektir. Tamponu yerleştirmeden önce elleri yıkamak hijyen açısından son derece önemlidir. Yerleştirme sırasında kişinin en rahat edeceği pozisyonu seçmesi işlemi daha kolay bir hale getirir. Ardından da parmak ya da aplikatör kullanarak tampon vajina içerisine itilir. Vücudun gevşemesi halinde tamponu yerleştirmek daha kolay bir süreç haline gelir ancak yine de zorluk çeken kadınlar tamponun ucuna jel ya da krem gibi yumuşatıcılar sürerek vajina çevresinin kayganlaşmasını sağlayabilir.
Tampon kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle tamponu en geç 8 saatte bir değiştirmek gerektiğini unutmamak lazım. Nitekim uykudan hemen önce yerleştirilen tampon da sabah ilk uyanma anı ile birlikte çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Tamponu vajina içerisinde uzun süre bırakmak çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu rahatsızlıkların arasında en önemli olanı ise; toksik şok denilen problemdir. Tamponu çıkarmak için ise vajina dışına sarkmış olan ipi tutup çekmek yeterli olacaktır. Kanı emdiği için şişmiş ve ıslak bir halde olan tampon zaten kolaylıkla çıkabilecek bir haldedir. Ayrıca tamponu çıkardıktan sonra tuvalete değil çöpe atmak daha doğru olacaktır. Tamponu vajinaya yerleştirmek son derece ağrısız ve basit bir işlemdir ancak daha önce ped kullanan biriyseniz ilk denemelerinizde biraz alışkanlık kazanmanız gerekli olabilir. Eğer tampon kullanımı sırasında rahatsız hissediyorsanız; farklı markalara yönelmeniz çözüm olabilir. Son derece bütçe dostu tampon fiyatları ile çeşitli firmaların ürettiği materyaller mevcuttur. Nitekim her kadının vücut alışkanlıkları farklı olduğu için bu anlamda bir tavsiye verebilmek de oldukça zordur. Dolayısıyla deneyerek keşfetmeniz daha verimli olacaktır. Ayrıca yerleştirme aşamasında çok fazla ağrı hissediyorsanız; doktorunuzdan randevu alarak muayene olmanız faydalı olacaktır.
Tampon, doğru bir biçimde kullanıldığı sürece son derece sağlıklı bir materyaldir. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ise; toksik şok sendromu ismi verilen hastalığa dahi yol açabilecek uzun süreli kullanımlardır. Bu sebeple tamponu vajina içerisinde 8 saatten daha fazla tutmamaya özen göstermek gerekir. Eğer unutma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız; alarm kurma gibi çeşitli hatırlatıcılardan yardım alabilirsiniz. Toksik şok sendromu ise kendisini kusma, bulantı, ishal, boğaz ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük, kas ağrısı ve ciltte döküntüler oluşması gibi çeşitli şekillerde gösterebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız; tamponu derhal çıkarmalı ve acil bir biçimde doktorunuza müracaat etmelisiniz. Ayrıca küçük ebatlarda tampon kullanımı da toksik şok sendromunun önüne geçebilmek açısından son derece önemlidir. Küçük bir dikkat sayesinde son derece sağlıklı biçimde kullanılması mümkün olan tampon, gündelik hayat içerisindeki pek çok aktiviteyi gerçekleştirirken regl döneminde olduğunuzu aklınızdan çıkarabilmenizi sağlar, verimli ve efektif bir materyaldir.
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