KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Tampon nedir? Tampon nasıl kullanılır ve takılır? Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?

Tampon nedir? Tampon nasıl kullanılır ve takılır? Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?

Perihan Gövel Perihan Gövel
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar tarafından regl döngülerinde ped yerine sıklıkla tercih edilen tampon, regl kalıbı ismiyle de anılıyor. Tampon nedir ve nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız; yazımızı inceleyerek cevapları öğrenin...

Tampon nedir? Tampon nasıl kullanılır ve takılır? Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?

İçindekiler

  • Tampon Nedir?
  • Tampon Nasıl Takılır?
  • Tampon Nasıl Kullanılır?
  • Tampon Kullanımı Sağlıklı mıdır?

Regl döngüleri, tüm kadınların ergenlik dönemlerinden itibaren yaşadığı doğal bir süreçtir. Bu süreçte bazen tampon ped kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Öncelikle tampon nedir bilmemiz lazım. Konfor mu sağlıyor yoksa zorluk mu yaşatıyor? Yazımızı okuyarak bilgilenme zamanı...

Tampon Nedir?

Regl kanamasının olduğu zamanlarda vajinadan akacak kanın dışarı çıkabilmesini önlemek üzere hijyenik ped ya da tampon gibi çeşitli emici malzemeler kullanılır. İç çamaşırına yapıştırılarak kullanılan pedler özellikle yaz ayları gibi tatil dönemlerinde kullanışsız bir niteliktedir. Tamponlar ise vajina içine yerleştirilmek üzere tasarlanır. Bu sayede gün içerisindeki herhangi bir aktiviteyi regl dönemi dışındaki gibi yapabilmeye imkan veren tamponların daha kullanışlı malzemeler olduğunu söylemek mümkündür. Tamponlar genellikle pamuktan üretilir ve vajina içine yerleştirilebilmesi için üzerlerinde bir aplikatör yer alır. Ayrıca vajina dışından da ulaşılabilecek bir ip sayesinde kanı emmeleri sağlandıktan sonra rahatlıkla geri çekilebilir. Kimi kullanıcılar zaman zaman tampon ped gibi ürünlerin vajina içerisinde sıkışabileceği ya da rahim içerisine kaçabileceği gibi endişeler taşır ancak vajina kasları tarafından kişinin isteminden bağımsız olarak tutulan tampon ve ped gibi ürünler için böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca doğru bir biçimde yerleştirildiklerinde varlığı hissedilmeyen tamponlar kullanım sırasında en ufak bir rahatsızlık yaratmaz. Öyle ki herhangi bir spor aktivitesi esnasında ya da yüzerken kullanabilmek mümkündür. Buna ek olarak kanın sızabileceğini düşünerek büyük boy tamponlar tercih etmenin doğru bir seçim olduğu söylenemez. Aksine rahat hareket edebilmek ve gün içerisindeki aktivitelerinizi normal bir biçimde gerçekleştirebilmek için mümkünse en küçük ebatlardaki tamponlar tercih edilmelidir. Ayrıca kimi kadınlar regl kanı kokusundan rahatsız oldukları gerekçesiyle esans içeren tamponlar kullanmaya yönelir. Halbuki regl kanının kokusu dışarıdan fark edilebilecek bir yoğunlukta değildir. Nitekim böyle esanslar içeren tamponların vajina çevresinde kaşıntı ya da rahatsızlığa sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Tampon Nasıl Takılır?

Pek çok tampon; vajinaya rahat bir biçimde itilebilmesi için tasarlanmış aplikatör ismi verilen bir çubuğa sahiptir ancak kimi ürünlerde bu çubuk yer almayabilir. Eğer aplikatör varsa bu çubuğu kullanarak tamponu yerleştirmek son derece kolaydır, yoksa parmakla itmek gerekecektir. Tamponu yerleştirmeden önce elleri yıkamak hijyen açısından son derece önemlidir. Yerleştirme sırasında kişinin en rahat edeceği pozisyonu seçmesi işlemi daha kolay bir hale getirir. Ardından da parmak ya da aplikatör kullanarak tampon vajina içerisine itilir. Vücudun gevşemesi halinde tamponu yerleştirmek daha kolay bir süreç haline gelir ancak yine de zorluk çeken kadınlar tamponun ucuna jel ya da krem gibi yumuşatıcılar sürerek vajina çevresinin kayganlaşmasını sağlayabilir.

Tampon Nasıl Kullanılır?

Tampon kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle tamponu en geç 8 saatte bir değiştirmek gerektiğini unutmamak lazım. Nitekim uykudan hemen önce yerleştirilen tampon da sabah ilk uyanma anı ile birlikte çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Tamponu vajina içerisinde uzun süre bırakmak çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu rahatsızlıkların arasında en önemli olanı ise; toksik şok denilen problemdir. Tamponu çıkarmak için ise vajina dışına sarkmış olan ipi tutup çekmek yeterli olacaktır. Kanı emdiği için şişmiş ve ıslak bir halde olan tampon zaten kolaylıkla çıkabilecek bir haldedir. Ayrıca tamponu çıkardıktan sonra tuvalete değil çöpe atmak daha doğru olacaktır. Tamponu vajinaya yerleştirmek son derece ağrısız ve basit bir işlemdir ancak daha önce ped kullanan biriyseniz ilk denemelerinizde biraz alışkanlık kazanmanız gerekli olabilir. Eğer tampon kullanımı sırasında rahatsız hissediyorsanız; farklı markalara yönelmeniz çözüm olabilir. Son derece bütçe dostu tampon fiyatları ile çeşitli firmaların ürettiği materyaller mevcuttur. Nitekim her kadının vücut alışkanlıkları farklı olduğu için bu anlamda bir tavsiye verebilmek de oldukça zordur. Dolayısıyla deneyerek keşfetmeniz daha verimli olacaktır. Ayrıca yerleştirme aşamasında çok fazla ağrı hissediyorsanız; doktorunuzdan randevu alarak muayene olmanız faydalı olacaktır.

Tampon Kullanımı Sağlıklı mıdır?

Tampon, doğru bir biçimde kullanıldığı sürece son derece sağlıklı bir materyaldir. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ise; toksik şok sendromu ismi verilen hastalığa dahi yol açabilecek uzun süreli kullanımlardır. Bu sebeple tamponu vajina içerisinde 8 saatten daha fazla tutmamaya özen göstermek gerekir. Eğer unutma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız; alarm kurma gibi çeşitli hatırlatıcılardan yardım alabilirsiniz. Toksik şok sendromu ise kendisini kusma, bulantı, ishal, boğaz ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük, kas ağrısı ve ciltte döküntüler oluşması gibi çeşitli şekillerde gösterebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız; tamponu derhal çıkarmalı ve acil bir biçimde doktorunuza müracaat etmelisiniz. Ayrıca küçük ebatlarda tampon kullanımı da toksik şok sendromunun önüne geçebilmek açısından son derece önemlidir. Küçük bir dikkat sayesinde son derece sağlıklı biçimde kullanılması mümkün olan tampon, gündelik hayat içerisindeki pek çok aktiviteyi gerçekleştirirken regl döneminde olduğunuzu aklınızdan çıkarabilmenizi sağlar, verimli ve efektif bir materyaldir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Akrep burcu aylık burç yorumu Ekim 2020 Akrep burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...
Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...
Artık zorlanmayacaksınız! Kar beyazı küvet için...
Artık zorlanmayacaksınız! Kar beyazı küvet için...
Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey...
Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey...
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bacaklarınızı inceltmek için sadece bir su şisesi yeter! İşte o egzersizler...
Bacaklarınızı inceltmek için sadece bir su şisesi yeter! İşte o egzersizler...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?
Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?
Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!
Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!
Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...
Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spirulina nedir? Faydaları nelerdir?
Spirulina nedir? Faydaları nelerdir?
Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...
Bu besinleri bol bol tüketin! Nar, sarımsak, pırasa...
Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...
Uçuğu bir günde yok ediyor! Domates suyu, süt ve...
Saç kepeği nasıl geçer? Saç kepeklerine doğal çözümler - Saç kepeği tedavisi
Kepeğe doğal çözümler!
İhmal edildiğinde kırıklara yol açıyor!
İhmal edildiğinde kırıklara yol açıyor!
Vajinadan gaz çıkması nedir?
Vajinadan ses gelmesi neyin belirtisidir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.