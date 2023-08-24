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Tankerler sıraya girdi! Dünyanın en büyük motor yatlarından Blue, Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

24.08.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı. Dünyanın en büyük beşinci motor yatı olan Blue için 25 tankerle yapılan yakıt ikmali gün boyunca sürdü.

Tankerler sıraya girdi! Dünyanın en büyük motor yatlarından Blue, Bodrum'da yakıt ikmali yaptı

Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geldi. Paşatarlası mevkisindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.

700 BİN LİTRE YAKIT

Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.

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Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.

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ARAP ŞEYHE AİT

Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor. (AA)
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