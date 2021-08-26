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Tanzanya Devlet Başkanı sözleriyle şaşkına çevirdi: Kadın futbolcuların göğüsleri küçük ve çekici değil

26.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın 23 yaş altı erkek futbol takımını Darüsselam sahil kentinde ağırlaması sonrası yaptığı açıklamalarda şaşkına çevirdi. Hassan, kadın futbolcuların göğüslerinin küçük olduğunu ve bu kadınların evlilik için yeterince çekici olmadıklarını söyledi.

Tanzanya Devlet Başkanı sözleriyle şaşkına çevirdi: Kadın futbolcuların göğüsleri küçük ve çekici değil

Tanzanya cumhurbaşkanı, kadın futbolcular hakkındaki son yorumları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hassan, son zamanlarda düz göğüslü kadın futbolcuların erkeklere benzediğini ve evlilik için yeterince çekici olmadıklarını söyledi. Samia futbol takımına hitaben yaptığı konuşmada, "Onları buraya getirir ve sıraya koyarsak, onların kadın değil erkek olduğunu düşünebilirsiniz. Düz göğüslüleri erkek zannedebilirsiniz" dedi.

''EMEKLİ OLUNCA ZORLANACAKLAR''

Hassan, skandal açıklamaları bu kadarla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı, ''Bugün ülkeye kupa getirerek bizi gururlandırıyorlar ama gelecekteki hayatlarına bakarsanız, yaşadıkları sıkıntılar çok daha fazla olacak. Ayakları yorulmuş olacak ve emekliliklerinde türlü zorluklar yaşayacaklar'' şeklinde konuştu.

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''TÜM KADINLARI AŞAĞILAYAN BİR AÇIKLAMA''

Muhalefetteki Chadema partisinin başkanı ve eski bir milletvekili Catherine Ruge, "Başkanın kadın futbolcular hakkındaki yorumu tüm kadınlar için bir aşağılamadır" dedi.

Cinsiyet ve ruh sağlığı araştırmacısı Sajokm ise "şok" olduğunu söyleyerek, ''Kadınlarımızın hakları nerede? kadınlarımızı iyi oldukları alanlarda başarı için teşvik edilmelidir'' açıklamasında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Tanzanya
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