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  4. Tanzanya’da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti

Tanzanya’da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti

27.04.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanzanya’da binlerce kişi her yıl düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışmasına katılmak için yarışmanın düzenlendiği stadyuma akın etti.

Tanzanya’da halk Kuran-ı Kerim yarışması için stadyuma akın etti

Nüfusun yaklaşık yüzde 35’inin Müslüman olduğu Afrika ülkesi Tanzanya’da her yıl düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışması bu sene de başkent Darüsselam’daki Benjamin Milli Stadyumunda düzenlendi. Al Hikme Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yarışma 25 Nisan’da gerçekleştirildi.

Binlerce kişi yarışmaya katılmak için stadyuma akın ederken, yarışmaya Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa’nın yanı sıra Zanzibar Devlet Başkanı Hüseyin Mwinyi’nin de katıldığı öğrenildi.

Afrika ülkelerinden 21 kişinin katıldığı yarışmayı sırasıyla Nijer, Sudan, Nijerya, Tanzanya ve Fildişi Sahili temsilcileri kazandı.

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