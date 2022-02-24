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"Tarçınla yoğurt bir araya gelir mi?" demeyin! Tarçınlı yoğurdun öyle bir faydası var ki duyunca hayrete düşeceksiniz

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarçın, sütlaç ve sahlep gibi tatlı ile içeceklere çok yakışan bir baharat. Peki, birçok faydası olan bu baharatı daha önce hiç yoğurtla tükettiniz mi? Eğer cevabınız "Hayır!" ise bu ikilinin faydalarının saymakla bitmediğini belirtmeliyiz. Detaylara birlikte göz atmaya ne dersiniz?

"Tarçınla yoğurt bir araya gelir mi?" demeyin! Tarçınlı yoğurdun öyle bir faydası var ki duyunca hayrete düşeceksiniz

Tarçın, ağaçların iç kabuklarından elde edilen ve sonrasında öğütülerek toz haline getirilen bir baharat. Yoğurt ise herkesin bildiği gibi çok güçlü bir kalsiyum ve protein kaynağı. Peki, ikisi bir araya gelince ne oluyor dersiniz? Karşınıza diyet listelerinin vazgeçilmezi, mide ve bağırsak sorunlarının azalmasına katkıda bulunan bir karışım çıkıyor. Bir kase yoğurdun içine ekleyeceğiniz iki çay kaşığı tarçının nelere iyi geldiğini detaylı olarak inceleyelim.

TOKLUK HİSSİ VERİR

Gün içinde sık sık karnınız acıkıyorsa ara öğün olarak tarçınlı yoğurt yiyebilirsiniz. Böylece gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissetmezsiniz.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Fazla kilolarınızdan rahatsız oluyorsanız beslenme rutininize kesinlikle tarçınlı yoğurdu eklemelisiniz. Bu karışım, verdiği tokluk hissiyatının yanı sıra vücuttaki yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Dolayısıyla kilo vermenize yardımcı olur.

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA İYİ GELİR

Yemekten sonra hazımsızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız soda içmek yerine bu karışımı da tercih edebilirsiniz. Tarçın ve yoğurt, sindirimi kolaylaştırarak hazımsızlık problemini azaltmaya destek olur. Kabızlık sorunu çekiyorsanız bağırsaklarınızın düzenli çalışmasına yardımcı olacağı için bu sorunu ortadan kaldırabilir. Aynı zamanda mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açan bakterilerin oluşmasını da engellemeye katkıda bulunur.

UYKU PROBLEMİNİ GİDERİR

Uykunuz olmasına rağmen yattığınızda bir sola bir sağa dönüp uyuyamıyor musunuz? Öyleyse bu sorunu, tarçınlı yoğurt yiyerek ortadan kaldırabilirsiniz. Uyumadan önce tüketeceğiniz bir kase tarçınlı yoğurt, rahat bir şekilde uyumanızı sağlar.

ZEKA GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin zeka gelişimini desteklediği bilinen bir gerçek. Dolayısıyla özellikle gelişme çağındaki çocukların bilişsel gelişimini desteklemek için tarçın ve yoğurt tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Bu karışım, aynı zamanda hafızayı güçlendirmeye de yardımcı olur.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Düzenli olarak tüketeceğiniz bir kase tarçın ve yoğurt, insülin direncini önlemeye ve insülin düzeyini dengede tutmaya katkıda bulunur. Böylece daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.


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