Tarçınlı su diyeti nedir, nasıl yapılır?

Bu nedenle oldukça sevilerek tüketilir. Tarçın ağacının kabuğundan elde edilen baharat, toz ve çubuk olmak üzere iki şekilde tüketilir. Vücutta depo edilmiş yağların yakılmasını sağlayarak kilo verdirir. Bağırsak hareketleriyle birlikte metabolizma hızını artırır. Böylece kilo kaybı daha kolay bir hal alır. Bu açıdan tarçınlı su ile zayıflama, uygulaması oldukça kolay ve kısa sürede etkili sonuçlar alınabilen bir yöntemdir.

Tarçınlı Su Diyeti Nasıl Yapılır?

Tarçın, keskin tadıyla genellikle tatlılara eşlik eden bir çeşnidir. Oldukça baskın bir tadı olması sebebiyle tek başına tüketilemeyen tarçının metabolizmayı hızlandırarak yağ yakıcı etkisinden faydalanabilmek için su ile birlikte tüketilmesi daha uygundur. Tarçın lif, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir, metabolizmayı da bu sayede hızlandırır. 1 yemek kaşığı tarçın %68 oranında manganez, %8 oranında kalsiyum, %4 oranında demir, %3 oranında K vitamini ve 4 gram kadar da lif barındırır ve 19 kaloridir.

Tarçınla nasıl zayıflanır? Tarçının kolayca tüketilebilmesi için tarçınlı su hazırlanması uygun bir yöntemdir. Tarçınlı su yapımı için toz tarçın veya kabuk tarçın tercih edilebilir. Tarçınlı su ne kadar tüketilmeli sorusu günlük 1 litre olarak cevap bulurken tarçınlı su ne zaman içilmeli sorusu da diyeti uygulayan kişileri muallakta bırakan bir konudur. Günlük 1 litrelik miktarın 4 veya 5 defaya bölünerek tüketilmesi uygundur. Ayrıca isteğe göre tarçınlı su sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce de tüketilebilir.