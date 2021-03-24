HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarih belli oldu! AB Zirvesi’nde gündem aşı, Türkiye ve ABD

Tarih belli oldu! AB Zirvesi’nde gündem aşı, Türkiye ve ABD

24.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart’ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’nde Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak.

Tarih belli oldu! AB Zirvesi’nde gündem aşı, Türkiye ve ABD

AB liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart’ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’nde gündem belli oldu. Video konferans yoluyla gerçekleşecek olan zirvede, Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların Avrupa’da dağıtımı, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak. Zirvede, Covid-19 ile ilgili görüşmelerde özellikle aşılarının tedariki ve dağıtımının hızlandırılması, aşı sertifikasıyla ilgili çalışmalar, aşı üreten şirketlerin sözleşmeleri gibi konular ele alınacak.

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Zirvede, AB’nin Türkiye ile ilişkisi, Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Doğu Akdeniz’in konuşulması bekleniyor. Zirvede ayrıca, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin finansmanının devam etmesi için finansal bir plan ve diplomatik görüşmelerin artırılması gibi konuların de ele alınacağı belirtildi.

AB’den Türkiye’ye yaptırım raporuAB’den Türkiye’ye yaptırım raporu

ABD BAŞKANI BIDEN DA ZİRVEYE KATILACAK

ABD Başkanı Joe Biden, zirvenin ilk gününde video konferans yöntemiyle AB liderleri ile görüşecek. Beyaz Saray, Biden’ın zirvede ABD-AB ilişkilerini, salgınla mücadele, iklim değişikliği, Çin ve Rusya konularını ele alacağını açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biden’ı bu haftaki Avrupa Konseyi toplantısında ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. ABD Başkanı’nı gelecekteki işbirliğimiz hakkındaki görüşlerini paylaşması için toplantımıza katılmaya davet ettim. Transatlantik ittifakımızı yeniden inşa etme zamanı" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Mansur Yavaş canlı yayında soruları yanıtlıyorMansur Yavaş canlı yayında soruları yanıtlıyor
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Türkiye

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Mansur Yavaş canlı yayında soruları yanıtlıyor

Mansur Yavaş canlı yayında soruları yanıtlıyor

Kocaeli'de korkutan yangın! Ormana sıçramak üzereyken söndürüldü

Kocaeli'de korkutan yangın! Ormana sıçramak üzereyken söndürüldü

Erkan Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Kandemir'in görevi nedir?

Erkan Kandemir kimdir?

Son dakika! MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınavlarla ilgili açıklama

Son dakika! Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Muğla'da feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.