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Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

18.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi Mehmet Genç, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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