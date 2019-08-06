Tarihçi Ortaylı'dan diasporadaki gençlere dil çağrısı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, diasporada yaşayan Türk gençlerine dillerini kaybetmemeleri ve Türkçeyi güzel kullanmaları çağrısı yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortaylı, YTB'de başkanlık personeline "Türkiye ve Komşu Ülkeler" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Türk diasporasının geç oluşmasına rağmen güçlü olduğunu belirterek, özellikle diasporadaki gençlerin dilini ve kültürünü kaybetmemesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

- "Önce dil"

Sadece Almanya'da 3,5 milyon Türk vatandaşı olduğunu aktaran Ortaylı, Türk diasporasının çok geniş bir coğrafyaya dağıldığını belirtti.

İlber Ortaylı, diaspora çalışmalarında milli varlık gözeterek faaliyetler yapılması gerektiğini anlatarak, bu noktada YTB'nin önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.

Özellikle diasporadaki gençlerin dillerini ve kültürlerini kaybetmemeleri için programlar düzenlenmesinin gerekliliğini ifade eden Ortaylı, "Öncelikle dilimizi kaybetmememiz gerekiyor. Türkçeyi güzel kullanmalıyız." dedi.