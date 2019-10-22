Tarihçi yazar Uğurluel'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava...

Halil YILMAZ / İstanbul, DHA- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'ne üye olmak suçlamasıyla yargılanan yazar Talha Uğurluel'in yargılandığı davada 'Maceracı' olarak bilinen TV programcısı Murat Yeni, tanık olarak dinlendi. Yeni, kolluk kuvvetlerinde verdiği ifadeler için, "Katıldığım sohbetler dini değildir. Tamamiyle çay, yemek sohbetidir." dedi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Talha Uğurluel, avukatı Hakan Tunçkol, tanık olarak dinlenmek üzere Murat Yeni, Özlem K. ve Beyza T. katıldı. Tanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşmada, FETÖ'nün kapatılan televizyon kanalı Samanyolu TV'de program yapan ve 'Maceracı' lakabıyla tanınan Murat Yeni dinlendi. 13 yıl boyunca Televizyon programcılığı yaptığını belirten Murat Yeni, 2007-2010 yılları arasında da TRT'de Ramazan programı yaptığı ifade etti. Yeni, "Ben devamlı Anadolu'yu dolaştığım için kanala çok sık uğramazdım. Uğradığım zamanlarda da sadece Talha Uğurluel değil, kanalda çalışan bütün sanatçı arkadaşlarımızla bir araya gelir, sohbet ederdik. Ben ayda 2 ya da 3 kez seslendirmeye giderdim. o arada kiminle karşılaşırsam onunla sohbet ederdim, bundan kasıt cemaat sohbeti değildir. Benim kastettiğim sohbet toplantısıdır" dedi.

"İNSANLAR BENİ GÖRÜNCE AKLINA KEBAP GELİYOR"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ersin Özaslan tanık Yeni'ye kolluk ifadeleriyle çeliştiğini belirtti. Yeni ise "Aslında aynı şeyleri anlatıyorum ama yanlış anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.

Duruşma Savcısı Mehmet Fatih Aldemir'in, "Bahsettiğiniz sohbetleri organize eden biri var mıydı?" sorusunu sorması üzerine ise Yeni, "Bu sohbet başka yere çekiliyor, organize eden kişi yok. Sohbet, organizasyon gibi kavramlar yanlış anlaşılıyor. Bu sohbetlere, karşılaşma diyebiliriz. Ben Maceracıyım. İnsanlar beni görünce aklına et, yemek, kebap gelir. Ben sohbet versem ciddiye alınmaz" diye konuştu.

'EŞİYLE BİRLİKTE MÜTEVELLİ HEYETİNDE OLDUĞUNU DUYDUM'

Sanık Talha Uğurluel'i tarihçi olarak tanıdığını ifade eden ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan Özlem D. ise, "Ben daha önce seminerine katılmıştım. Afyonkarahisar'da Zafer Koleji'nde yapılan bir tarih semineriydi, örgüt içerisine açık bir seminerdi. 2008-12 yılları arasında olabilir, tam tarihini hatırlamıyorum. O tarihlerde Uğurluel'in İzmit'te bulunan at çifliğinde bu kamplardan birinin yapılacağı söylenmişti. Ayrıca sanığın eşi Gülfidan Uğurluel'in müteveli heyetinden olduklarını duydum."

'AT ÇİFTLİĞİM YOK'

Tanık olarak ifade veren kişiyi tanımadığını belirten Talha Uğurluel, "Bir tarla aldım. At çiftliğimin olduğu doğru değildir. Zaten tanık duyduklarını anlatıyor. Ben o dönemde cemaatin yasaklı yazarıydım." dedi. Mahkeme adli kontrol şartının ve yurtdışı yasağının devam etmesine ve sanığın eşi Gülfidan Uğurluel'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 30 Ocak'a ertelendi

