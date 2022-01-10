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Tarihi anı kutladı! Altın Küre’yi kazanan ilk trans birey MJ Rodriguez oldu

10.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen ve sinema ile televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri sayılan Altın Küre dün gece gerçekleştirilen törenle sahiplerine kavuştu. MJ Rodriguez, Altın Küre’yi kazanan ilk trans birey olarak tarihe geçti.

Tarihi anı kutladı! Altın Küre’yi kazanan ilk trans birey MJ Rodriguez oldu

31 yaşındaki oyuncu Pose dizisindeki Bianca rolüyle televizyon dalında “En İyi Kadın Drama Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride Uzo Aduba- In Treatment, Jennifer Aniston- The Morning Show, Christine Baranski- The Good Fight ve Elisabeth Moss-The Handmaid's Tale ile yarıştı. Altın Küre tarihinde ödülü kucaklayan ilk trans birey olan Rodriguez, sosyal medya hesabından mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

“ARTIK KAPI AÇILDI, YILDIZLARA ULAŞIN”

Hollywood Yabancı Basın Derneği ve yayın kuruluş arasında yaşanan ayrımcılık tartışması nedeniyle tören, seyircisiz gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katılmadığı ödül töreninden sonra Rodriguez sosyal medya hesabından kutlama yaptı.

Duygusal bir gönderisine Rodriguez, “Teşekkür ederim! Bu, daha birçok yetenekli genç insana kapıyı açacak olan bir adımdır. Bunun mümkün olandan daha fazla olduğunu görecekler. Bu New Jersey'den hayali yaşayan genç bir siyahi Latin kızı rüyası. ‘Aşk her zaman kazanır.’ Artık kapı açıldı, yıldızlara ulaşın” notunu ekledi.

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