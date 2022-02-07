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Tarihi Beyazıt Kulesi yenileniyor... Gezilebilir hale getirilecek

07.02.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan, 1749 yılında şehirde çıkan yangınları gözetlemek amacıyla inşa edilen tarihi Beyazıt Kulesi, şimdilerde telsiz haberleşme sistemlerini içinde bulunduruyor. Binanın başta yangın tehlikesi olmak üzere zarar görmesinin önüne geçilmesi için içindeki kablo ve malzemeler farklı binaya taşınıyor. Kulenin yakında gezilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tarihi Beyazıt Kulesi yenileniyor... Gezilebilir hale getirilecek

İstanbul Üniversitesi merkez binası bahçesindeki tarihi Beyazıt Kulesi yenileniyor. İlk olarak Osmanlı Devleti döneminde İstanbul'da çıkan yangınları haber vermek amacıyla 1749 yılında inşa edilen tarihi kule, son yıllarda çatısındaki 4 renkli ışık sistemiyle gelecek 24 saatin hava raporunu İstanbullulara iletiyor.

İstanbul Avrupa yakasının telsiz haberleşme sistemlerini içinde bulunduran bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi. Binada dağınık halde bulunan ve yapıyı tehdit eden teknik malzemeler farklı bir binaya taşındı. Tarihi kulenin renk değiştiren elektronik sistemi de yenilendi. Tarihi yapının ışıklandırılmasını da geliştirildi. Kilometrelerce uzaklıktan görülebilen ışığın rengi, gelecek 24 saatte beklenen hava durumuna göre değişen sistem, İstanbullulara, maviyle güneşli, yeşille yağmurlu, sarıyla sisli ve kırmızıyla karlı bir gün beklendiğini bildirmeyi sürdürüyor.

Tarihi Beyazıt Kulesi tehditlerden kurtuluyor - Genel - İstanbul -

"SEYİR TERASINDA TEKNİK EKİPMAN VE KABLO KALMADI"

Kulenin yenilenme sürecine ilişkin bilgi veren İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, "Burada telsiz haberleşme sistemlerinin kurulu olduğunu görüyoruz. Bunun içinde İBB ve iştiraklerinin sistemleri olduğu gibi ilçe belediyeleri, bazı kamu kurumları ve bazı özel kuruluşların telsiz haberleşme sistemleri var. Hikayemiz, 2013'te Anıtlar Kurulu'na yapılan başvuru ile başladı. Sistemlerin sayısı arttıkça buradaki kablolanmanın düzelmesi ve revizyonu gerekiyordu. İzinler alındıktan sonra çalışmalar başladı. Bütün kablolar düzenlendi, toplandı" diye konuştu.

Tarihi Beyazıt Kulesi tehditlerden kurtuluyor - Genel - İstanbul -

"GEZİLEBİLİR, YÜRÜNEBİLİR BİR HALE GELDİ"

Çalışmalar sonucunda tarihi seyir terasında hiçbir teknik ekipman ve kablo kalmadığını anlatan Erol Özgüner, "Böylelikle gezilebilir ve yürünebilir bir hale geldi. Buradaki en önemli konu, sistem odası dediğimiz teknolojik ekipmanların binanın dışındaki bir alana taşınması oldu. Ayrıca enerji kesintilerinde önemli bir konu olan yedeklilik de sağlandı. Dışarıya bir odaya alınınca jeneratör olsun ya da batarya olsun, sistemlerin çalışma açısından sürekliliği sağlanmış oldu" diye konuştu.

Tarihi Beyazıt Kulesi tehditlerden kurtuluyor - Genel - İstanbul -

"60 ADET AYDINLATMA ARMATÜRÜ KULLANILDI"

İBB İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, kulenin yenilenen aydınlatma sistemleri hakkında bilgi vererek, "Burada 60 adet aydınlatma armatürleri kullanıldı. Aydınlatma armatürleri renk dönüşümleriyle, ertesi gün için hava durumu bilgilendirmesi yapıyor. Mavi renk, havanın açık olduğunu gösteriyor. Sarı renk, sisli ve dumanlı olduğunu gösteriyor. Yeşil renk yağmurlu olduğunu, kırmızı ise havanın karlı olduğunu gösteriyor. Bir yazılım programı kullanılarak, bu şekilde bir bilgilendirme sistemi kuruldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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