Tarihi Erzurum Kalesi'nde 8 asırlık su isale hattı bulundu

Erzurum'daki tarihi kalede gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 700-800 yıl önce yapılan atık ve temiz su isale hatları bulundu.

Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, Tarihi Erzurum Kalesi'nde yaklaşık 5 aydır süren kazı çalışmalarını inceledi.

Kazı çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Genç, "Tarihi Erzurum Kalesi'nin dış surlarında zamanla yapılan müdahaleler ve boyamalar neticesinde çok kötü bir görüntü oluşmuştu. Bu görüntüyü İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürü Lokman Kemaloğlu ile görüştükten sonra Bakanlık nezdinde gerekli çalışmaları başlatarak bugün itibarıyla duvarların tamamını temizlemiş bulunuyoruz." dedi.

Genç, kaledeki güvenliğin de artırıldığını ifade ederek, "Kalenin tamamına güvenlik kameraları yerleştirdik. Şu anda 26 güvenlik kameramız bulunuyor, 24 saat kayıt usulüyle çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Bu kazı sezonu kalede uzun bir çalışma yaptıklarına dikkati çeken Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: