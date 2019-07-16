Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Dalgıç arkeologlar jandarma eşliğinde göle girdi. Ancak bir şey bulunamadı. 2014 yılında keşfedilen ve halen araştırmaların devam ettiği İznik gölündeki bazilikanın dalgıç arkeologları bugün göle tekrar girdi.

Gölün içinden çıka çıka yüzme alanı olarak belirlenen mantarların bağlandığı taş duba çıktı. Sarı renkte olan dubanın su altında parlamasının, onun değerli bir tarihi eser sanılmasına sebep olduğu anlaşıldı. Ancak su yüzüne çıkartılınca gerçek ortaya çıkmış oldu. (İHA)